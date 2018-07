von SK

Leichtathletik: Mit Rang vier in einer Hitzeschlacht bei hochsommerlichen Temperaturen war sie dennoch mehr als zufrieden, diese Platzierung hatte niemand erwartet. Sie egalisierte damit zum dritten Mal ihre Bestleistung und bestätigte, dass sie gerade bei Meisterschaften ihre Leistung abrufen kann. In einer engen Konkurrenz, in der 13 Springerinnen ganz nahe beieinander lagen, behauptete sie sich bravourös. Ihr schneller Anlauf, Mut und Risikobereitschaft sowie die verbesserte Technik am Stab waren ihre Trümpfe bei der wichtigsten Meisterschaft in diesem Jahr.

Die beiden Hürdenläuferinnen Katja Schwab (TG Stockach) und Johanna Siebler (LC Überlingen) blieben am zweiten Tag der Veranstaltung im Vorlauf hängen. Schwab konnte ihre Bestleistung nicht erreichen und schied mit 14,35s als Zehnte ebenso aus wie Siebler als 15. mit 14,44s. Im Kugelstoßen erreichte die Mehrkämpferin mit 13,46m den zehnten Platz. (her)

