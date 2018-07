von SK

Leichtathletik: Es ist ihr erster internationaler Wettkampf überhaupt. „Wenn sie ihre Nerven im Griff hat, kann sie es durchaus ins Finale schaffen“, sagt ihr Trainer Bernd Siebler. „Das wird allerdings ganz schwer, da sie eine starke Konkurrenz hat.“ In drei Versuchen muss Lisa Kramer unter den besten zwölf Dreispringerinnen sein, um sich für das Finale zu qualifizieren. „Wir werden vom ersten Versuch an voll aufs Brett gehen“, erklärt der Trainer. „Ich hoffe, sie trifft es gleich beim ersten Versuch.“ Bei der EM-Qualifikation in Schweinfurt hatte Kramer es zunächst verpasst, was sie äußerst nervös gemacht hatte.

Lisa Kramer hatte sich mit der Weite von 12,76 Metern für die Europameisterschaft qualifiziert – gefordert waren 12,50 Meter. Die Überlingerin ist die einzige Deutsche, die in Györ im Dreisprung dabei sein wird. Und sie fiebert bereits ihrem Auftritt am Samstag entgegen. „Ich bin überglücklich, in Ungarn zum ersten Mal im Nationaltrikot bei einem internationalen Wettkampf zu starten“, sagt Lisa Kramer. (mag)

