von SK

Tischtennis, Oberliga, Frauen

1. TTC Ketsch

TTC Singen

5:8

Die Singenerinnen stehen nach dem Sieg in Ketsch mit nunmehr vier Zählern Abstand vor den Abstiegsrängen auf einem komfortablen siebten Rang. Nach zwei Niederlagen in den Eingangsdoppeln durch Franziska Plieninger/Andrea Schödel und Sarah Hafner/Jana Bork sah alles nach einem unglücklichen Ausgang des Wettkampfes aus. Im weiteren Spielverlauf steigerte sich der Außenseiter aus dem Hegau allerdings mehr und mehr und erspielte sich den verdienten Auswärtserfolg durch Punkte von Plieninger (3), Schödel (1), Bork (3), Hafner (1).

Tischtennis, Oberliga Männer

TB Untertürkheim

TTC Singen

9:6

Als Tabellenführer mit nur einem Minuspunkt ging der TTC Singen ins Topspiel. Er war sich bewusst, dass die Gastgeber eine absolute Spitzenmannschaft mit herausragenden Akteuren an die Platten schickt. Dennoch ging Singen aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs mit absolut breiter Brust ins Match und legte den erhofft positiven Start durch zwei Doppelsiege hin. Adam Robertson/Stefan Goldberg sowie Roman Rosenberg/Philip Dannegger setzten sich durch. Niko Vasdaris/Rolf-Dieter Loss mussten sich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes geschlagen geben. Im weiteren Spielverlauf zeigten sich die Hohentwieler insbesondere in den engen Partien als abgeklärter. Vier der sieben Spiele über die volle Distanz wurden verbucht. Insgesamt zeigte Untertürkheim jedoch die konstanteren Leistungen und brachte zudem durch seine überragende Nummer 1, Dauud Cheaib, den Singenern Robertson und Rosenberg die jeweils zweiten Saisonniederlagen bei. Für Singen punkteten in den Einzeln Robertson (1), Rosenberg (1), Loss (1) und Goldberg (1). (as)