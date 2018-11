Volleyball, 2. Bundesliga

TSV Mimmenhausen

FT Freiburg

1:3

Der Freude über den Pflichtsieg folgte die Ernüchterung nach der Kür. Der TSV Mimmenhausen schaut mit gemischten Gefühlen auf das Wochenende zurück. TSV-Spielertrainer Christian Pampel und seiner Mannschaft war es am Freitagabend gelungen, die außer Konkurrenz spielenden Nachwuchsvolleyballer des Leistungszentrums in Friedrichshafen mit 3:1 in Schach zu halten (23:25, 25:18, 25:13, 25:16). Nur 24 Stunden später musste der Aufsteiger eine unnötige 1:3-Heimniederlage (18:25, 25:21, 23:25, 21:25) quittieren.

Mit gesenkten Köpfen standen Kapitän Michael Diwersy und seine Kollegen kurz nach 22 Uhr am Samstagabend an der Stirnseite der Sporthalle des Bildungszentrums Salem, sahen enttäuscht den im Siegerkreis jubelnden Gästen zu. Kurz zuvor hatte der erste Schiedsrichter Roland Anikin (Weilheim Hepsisau), er sorgte mit seinen nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen für Kopfschütteln und Diskussionen auf beiden Seiten, abgepfiffen. „Das waren drei wichtige Punkte“, sagte Jakob Schönhagen, der Trainer des FT Freiburg, und freute sich über die gelungene Revanche fürs Pokalaus. Aber auch darüber, dass es seiner Mannschaft gelungen war, ein Mimmenhausen, „das niemals aufgibt, immer weiter macht“ mit „Geduld und Konsequenz“ zu schlagen.

Diese volleyballerischen Tugenden hat der Gastgeber am Samstag vermissen lassen. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, die Punkte hergeschenkt“, war Christian Pampel sehr enttäuscht, dass die Chancen auf ein besseres Resultat nicht genutzt worden waren, gegen ein keineswegs immer überzeugendes Freiburg. „Haben wir ein Break geschafft“, ärgerte er sich, „wurde der nächste Punkt verdaddelt.“ Ein Christian Pampel alleine kann es nicht richten. Bewundernswert, was der ehemalige Nationalspieler an krummen Zuspielen noch in Punkte verwandelt hatte. Obwohl der TSV-Angriff für jeden Gegner leicht auszurechnen ist: Pampel sah sich viel zu häufig einem Dreierblock gegenüber.

Und dennoch war nicht alles schlecht am Samstag. Einer in Blau-Gelb durfte auf jeden Fall mit seiner Leistung zufrieden sein: Thomas Wolters. Thomas Wolters? Ja, Thomas Wolters. Der gebürtige Überlinger („ich bin in Mimmenhausen aufgewachsen, der TSV ist meine sportliche Familie“) hat bis vor einem Jahr noch für den Club gespielt. Der 26-Jährige studiert BWL in Nürtingen und hat sich selbstverständlich bereit erklärt, den verletzten Kasprzak zu vertreten, der diese Woche operiert und wohl fünf Monate ausfallen wird.„Da ist mein Herzblut drin, die Diwersys und ich, wir sind zusammen aufgewachsen“, so Wolters zum Comeback.

„Er hat das super gemacht“, lobte Christian Pampel. Mit ihm soll in Zukunft die Annahme stabiler, der Block verstärkt und der TSV-Angriff abwechslungsreicher werden. Das Derby gegen Freiburg kam dafür noch zu früh.

