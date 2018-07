Tennis, Badenliga

TC Markdorf

Post Südstadt Karlsruhe

5:4

Jens Goldmann, Trainer des TC Markdorf, war überaus zufrieden mit dem Saisonauftakt seines Teams in der Badenliga. Im Heimspiel am Samstag durfte man nach einer ganzen Reihe von spannenden und knappen Matches einen 5:4-Sieg feiern.

Gleich zu Beginn sah es sehr gut aus für die Markdorfer. Sowohl Alexander Sadecky als auch Noah Rockstroh schienen ihre Gegner gut im Griff zu haben. Beide hatten gute Chancen, den ersten Satz für sich zu entscheiden, doch lediglich Rockstroh konnte diese nutzen, während Sadecky, die Nummer zwei des TCM, den Satz abgab und gleich darauf ein Break hinnehmen musste, so dass es am Ende 6:7/2:6 hieß. Aber auch Rockstroh verlor den Faden und damit den zweiten Satz, ehe er mit 10:7 im Matchtiebreak doch noch den Punkt für die Gastgeber sicherte.

Denis Brizic musste bei seinem Badenligadebüt zunächst seiner Nervosität Tribut zollen, ehe er dann im zweiten Satz überzeugte und über den Matchtiebreak einen weiteren Punkt für Markdorf sicherte. Das Schlüsselspiel war dann das Duell der beiden Spitzenspieler, Robin Roshardt gegen Vijay Prashanth. Der erste Satz ging an den Gast, der zweite an Roshardt, so dass auch hier der Matchtiebreak entscheiden musste. Knapp mit 10:8 behielt Roshardt die Oberhand, so dass die Begegnung entschieden war: Karlsruhe war mit einem erkrankten Spieler angereist, der sein Einzel bereits nach wenigen Ballwechseln wegen Schwindelgefühlen abbrach, um dann beim Doppel wieder anzutreten und rasch festzustellen, dass die sommerlichen Temperaturen zu hoch für ihn waren.

TCM-Trainer Goldmann nahm es gelassen, war damit doch der fünfte Punkt und damit der Auftaktsieg gesichert. Zumal er die Doppel so aufgestellt hatte, dass auch gegen kerngesunde Karlsruher im Spitzendoppel der Sieg wahrscheinlich gewesen wäre.

Karlsruher ETV

TC Markdorf

6:3

„Das Glück, das wir am Samstag hatten, fehlte uns am Sonntag“, fasste Goldmann das Wochenende zusammen. Nach dem 5:4-Sieg gegen Post Südstadt Karlsruher, bei dem alle drei nötigen Matchtiebreaks an die Markdorfer gingen, sah dies beim Karlsruher ETV nahezu umgekehrt aus. In den Einzeln gelang es Rockstroh nicht, wie tags zuvor den Matchtiebreak für sich zu entscheiden. Mit einer 4:2-Führung für die Karlsruher ging es in die Doppel, und hier sicherten sich die Gastgeber den entscheidenden fünften Punkt wieder über den Matchtiebreak, denn Roshardt/Rockstroh mussten sich mit 6:2/4:6/6:10 geschlagen geben.

