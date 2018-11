von Jürgen Müller

Tennis, Bezirksmeisterschaft: „Ich habe es in all den Jahren noch nie geschafft, den Bezirksmeistertitel zu holen“, meinte Leon Back nach dem hart erkämpften Halbfinalsieg gegen Lokalmatador Dominik Adelhardt bei den Hallenmeisterschaften am Wochenende in Villingen. Routinier Adelhardt hatte im Tiebreak des ersten Durchgangs fünf Satzbälle, musste sich aber letztlich den starken Aufschlägen des Youngsters beugen.

Der Oberligaspieler des TC RW Tiengen und Nummer eins des Ranglistenturniers wollte es vor dem Finale gegen den an zwei gesetzten Igor Martic (TC Schorndorf) wissen. Und die Nummer 203 in Deutschland ließ gegen die Nummer 286 nichts anbrennen: Das 20-jährige Tennistalent holte sich den ersten Satz mit 6:3, musste im zweiten Durchgang nach dem kräftezehrenden Halbfinale allerdings alles in die Waagschale werfen, um sich gegen den Württemberger mit 7:5 durchzusetzen. „Jetzt hat es endlich geklappt“, freute sich Leon Back. Aus Sicht des gastgebenden Bezirks schafften mit Denis Brizic (TC Markdorf), Phil Exner (TC Konstanz) und Marco Jäger drei weitere Talente den Sprung ins Viertelfinale.

Bei den Frauen dominierten die Gästespielerinnen: Im Finale standen sich mit Jacobbea Junger (TC Doggenburg) und der 14-jährigen Liana Cammilieri (TC Rüppurr) zwei ungesetzte Spielerinnen gegenüber. Junger sicherte sich überlegen (6:1/6:1) den Turniersieg. Die junge Gina Betzner (TC BW Villingen) kam in ihrer Halle ins Viertelfinale.

Bei den Herren B (LK 6 bis LK 12) setzte sich in den Gruppenspielen Florian Ehmke (TC Markdorf) durch und verwies Philipp Federle und Moritz Repnik auf die Plätze. Bei den Herren C (LK 10 bis LK 16) musste sich Leo Irudayam (TC Markdorf) erst im Finale Gastspieler Beppo Helmensdorfer (TC Lindau) denkbar knapp mit 7:5, 3:6 und 5:10 geschlagen geben.

Karl Reichard (TC Jettingen/Scheppach) gewann bei den Herren 30 alle Spiele und sicherte sich den Titel vor Dennis Merz (TC Tieringen) und Christian Schmid (TC Schömberg).

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde bei den Herren 40 Thorsten Heiß (TC Kreenheinstetten), der im Finale Gastspieler Dirk Ziegler (TC Dornhan) mit 6:4 und 6:4 besiegte. Ziegler setzte sich im Halbfinale gegen Gregor Dietsche (TC Welschingen) durch, Heiß erreichte das Endspiel mit einem Erfolg über Wolff-Dieter Wagner (TC Schönberg).

Ganz im Zeichen der Gastspielerinnen stand der Wettbewerb bei den Damen 40. Michaela Mayer (TC Herrenberg), die sich im Halbfinale gegen Manuela Stegle (TC Lahr) durchsetzte, ließ im Finale gegen Michaela Deeth (TC Sigmaringen), die sich mit einem Erfolg über Irena Brendt (TC Salem) für das Endspiel qualifizierte, nichts anbrennen und sicherte sich den Turniersieg durch ein 6:2 und 6:0 .

Den Bezirksmeistertitel bei den Herren 50 holte sich Jörg Ertl (Eisenbahner Sportverein Konstanz) mit einem 6:2 und 6:2 über Thorsten Jahn (TC Dettingen-Wallhausen). Jahn bezwang im Halbfinale Andreas Löffler (TC Herrenberg), Ertl setzte sich gegen Ralf Brachat (TC Nicolai Konstanz) durch.

Im Finale der Herren 55 wehrte sich Claus Michelmichel (TC 1902 Überlingen) tapfer gegen Favorit Warren Hastings (Meersburger TC). Hastings behielt aber mit 6:4 und 6:1 die Oberhand.

Überlegen gewann Uwe Göpper (TC Seelbach) das Finale bei den Herren 60. Der Gast aus dem Kinzigtal ließ Michael Schaller (TC Insel Reichenau) beim 6:1 und 6:1 keine Chance. Göpper bezwang im Halbfinale Dieter Traber (Eisenbahner Sportverein Konstanz), Schaller setzte sich gegen Fritz Keller (SV 1922 Emmingen ob Egg) durch.

Bezirksportwart Daniel Guttenberger zeigte sich zufrieden: „Wir haben vor allem bei den Ranglistenturnieren tolles Tennis gesehen.“ Zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Jürgen Hähnel ehrte er die Titelträger. Für einen reibungslosen Turnierverlauf sorgten Brigitte Kuhn, Ralf Hehl und Tobias Bulz.

