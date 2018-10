von SK

Leichtathletik: Das Programm beim Leichtathletik-Talentsportfest in Mannheim ist schweißtreibend: Sechs Disziplinen mit Sprint, Hürdenlauf, rechts und links weitspringen, Medizinballstoßen und Medizinballwurf sowie ein 800-Meter-Lauf in zwei Stunden zu absolvieren, ist kein Entspannungsprogramm. Dazu kommt am Nachmittag noch ein Durchlauf von fünf Stationen mit alternativen Disziplinen wie Stabsprung in die Weitsprunggrube, Hürdenkoordinationen, kleine Sprünge, Hochsprung mit Turnaufgaben oder Ballbalancieren.

Die 13-jähringen Nachwuchsleichtathleten geben hier alles, um unter den Besten in Baden zu sein und sich für den ersten Kader zu qualifizieren. Außerdem dürfen die Besten von Mannheim in Albstadt an der Landessportschule weitere Lehrgänge machen und werden das erste Mal in ihrer noch jungen Karriere genauer beobachtet und gefördert. Zu diesen Auserwählten zählen Marlene Scherer (TSV Bodman), Clara Endres und Pia Schmidt-Rüdt (beide LC Überlingen), Mia Gottschlich und Ella Weise (beide TV Konstanz), Elias Keller (TuS Gottmadingen), Jolanda Kallabis (TG Stockach) und Manuel Schmal (Stahringen). Die ersten zehn Athleten sind gesetzt für Albstadt, andere müssen noch warten, hier zählen auch sehr gute Ergebnisse in der Jahresbestenliste.

Besonders gut schnitten Jolanda Kallabis und Elias Keller ab. Jolanda überzeugte als Zweite besonders in ihrer Spezialdisziplin, dem 800m-Lauf und Elias zeigte, dass er gut sprinten und springen kann. Er belegte den dritten Rang von allen Jungen. Clara Endres belegte Platz zehn.

Begrüßt wurden die Talente vom Präsidenten des Badischen Leichtathletikverbandes Philipp Krämer und Landestrainer Christoph Geisler. Die Betreuung übernahmen die regionalen Stützpunktleiter, in diesem Fall Winfried Herzig als zuständiger Stützpunktleiter des Bezirks Hegau-Bodensee. Die Athleten erhielten neben einem T-Shirt auch eine Urkunde sowie ihre Ergebnisse. (her)

