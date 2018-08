von SK

Rudern: Bei der U-19-Weltmeisterschaft im tschechischen Racice war der Ruderverein Neptun Konstanz mit zwei Sportlern in der Mannschaft des deutschen Ruderverbandes vertreten. 750 Ruderinnen und Ruderer aus 57 Nationen waren am Start, darunter die Konstanzer Jasper Angl und Merlin Schmid, die beide mit einer Medaille an den Bodensee zurückkehrten.

In der Königsbootsklasse, dem Zweier ohne Steuermann, startete Jasper Angl zusammen mit Elias Kun aus Tübingen. Im Vorlauf konnten sie mit einem Sieg gleich ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Unter anderem schlugen die beiden den amtierenden Junioren-Weltmeister aus Kroatien. Im Halbfinale fuhren sie dann ein taktisch kluges Rennen und qualifizierten sich mit dem dritten Platz für das A-Finale.

Dort ging es erneut gegen den Vorjahresweltmeister sowie die starken Mannschaften aus Rumänien, Südafrika, Italien und Litauen. Mit einem schnellen Start konnten sich Angl/Kun gleich einen ersten Vorsprung erarbeiten. Nach der 1000-Meter-Marke konnte ihnen nur noch die rumänische Mannschaft folgen. Nach weiteren 500 Metern hatten sich diese zum ersten Mal einen kleinen Vorteil verschafft. Auf dem letzten Viertel der 2000 Meter langen Strecke kam es schließlich zu einem packenden Bord-an-Bord-Kampf und dem knappsten Zieleinlauf der ganzen Veranstaltung. Nach etlichen Spurts und Gegenspurts konnten sich die Rumänen am Ende mit 1/10 Sekunden Vorsprung durchsetzen. Nach einem hervorragenden Rennen war die Freude über Silber bei Jasper Angl und Elias Kun aber ungetrübt.

Merlin Schmid im Doppelvierer

Merlin Schmid vertrat den deutschen Ruderverband im Doppelvierer. Mit seiner Mannschaft, die neben ihm aus Ruderern aus Berlin, Hannover und Magdeburg bestand, gelang ihm ein deutlicher Vorlaufsieg. Im Halbfinale qualifizierte sich der deutsche Doppelvierer mit einem zweiten Platz für das Finale der besten sechs Boote und kämpfte damit um die Medaillen.

Im A-Finale setzte sich dann die Heimmannschaft aus Tschechien früh ab, das britische, das deutsche und das polnische Boot nahmen die Verfolgung auf. Die polnische Mannschaft musste ab Rennmitte etwas abreißen lassen, sodass im Ziel die Tschechen zwei Sekunden vor dem britischen und diese wiederum eine Sekunde vor dem deutschen Boot ins Ziel kamen. Damit erreichte die deutsche Mannschaft um Merlin Schmid Bronze.

Diese Ergebnisse waren für die Neptun-Ruderer der Höhepunkt nach einer national schon sehr erfolgreichen Saison und der Beweis, dass der Konstanzer Nachwuchs auch international zur Spitze gehört.

