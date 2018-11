von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

HSG Konstanz

TV Willstätt

34:21 (18:12)

Die beeindruckende Siegesserie der HSG Konstanz hält auch nach der Spielpause am vergangenen Wochenende: Der in dieser Höhe völlig verdiente 34:21 (18:12)-Erfolg vor knapp 1100 Fans gegen den TV Willstätt war schon der neunte in Serie. Mit nun 22:4 Punkten setzte sich die HSG Konstanz weiter auf Platz eins der 3. Liga Süd fest, da Verfolger Heilbronn einen Punkt gegen Kornwestheim abgab. Mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung nun vier Punkte.

Bei der vermeintlichen Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten zeigten die Konstanzer Spielfreude pur – und zwar über die komplette Spieldauer. Mitunter wurden die Gäste aus der Ortenau schwindelig gespielt. „Wir haben alles durchgebracht, was wir uns vorgenommen haben“, lobte HSG-Cheftrainer Daniel Eblen. Grundstein dafür war wieder einmal eine sehr aggressive, sehr kompakte 6:0-Abwehrreihe, in der Felix Krüger den verletzungsbedingen Ausfall von Kapitän Tom Wolf hervorragend kompensierte. So kam denn auch Keeper Simon Tölke von Beginn an gut in das Spiel, und Willstätt hatte große Probleme, sich klare Torchancen zu erarbeiten. „Wir haben“, so Eblen, „dadurch den Rückraum nicht zum Zuge kommen lassen. Außerdem haben wir es geschafft, dem Spiel unser Tempo aufzudrücken.“ Und das war enorm. Höchst variabel zeigte sich die HSG, von jeder Position extrem torhungrig und -gefährlich.

Willstätt konnte dem nicht standhalten. Direkt nach der Pause kamen die Gastgeber, trotz mehrfacher Umstellung des Spielsystems bei Willstätt in der Abwehr oder Offensive mit zwei Kreisläufern, schnell zum 20:12. Als dann Fabian Wiederstein mit Anbruch der letzten Vierstunde erstmals die Zehn-Tore-Führung markierte, hatte Daniel Eblen ausreichend Zeit, die schon zuvor immer wieder mit einiger Spielzeit bedachte ganz junge Garde einzusetzen. Die knüpfte nahtlos an die bemerkenswerte Spielfreude der ersten Reihe an, sodass jeder Feldspieler der HSG an diesem Tag auf mindestens einen Treffer kam. „Der Ball lief sehr flüssig, wir haben ihn mit schönen Pässen gut laufen lassen“, meinte Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz und fügte an: „Das war über 60 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung. Am Ende war es toll, dass wir auch den Jungen viel Spielzeit geben konnten, die sie super genutzt haben.“

Mit dem in den letzten Wochen hart erarbeiteten Selbstvertrauen gelang dann sogar das eine oder andere zirkusreife Kunststück. Während von der Tribüne HSG-Sprechhöre durch die Halle schallten und „Oh wie ist das schön“- und „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Gesänge angestimmt wurden, sahen die beiden Verantwortlichen der Konstanzer die Sache eher nüchtern. Eblen: „Man hat gespürt, dass nach dem freien Wochenende der Spaß am Wettkampf im Vordergrund stand. Die Jungs waren hochkonzentriert und hatten richtig Lust darauf zu spielen.“ Ob das Ganze dann spektakulär sei oder nicht, war für den HSG-Coach nicht so wichtig. „Wenige Fehler, nur 21 Gegentore – ein Spitzenwert – und dass wir das Tempo hoch gehalten haben“, so der 44-Jährige weiter, „sind für mich viel wichtiger. Heute war wirklich jeder gut.“

Und Melchert ergänzte, mit Blick darauf, dass von Woche zu Woche die Rädchen immer besser ineinander greifen: „Es kommen nun die Automatismen rein, dazu das erarbeitete Selbstvertrauen. Dann gelingen auch solche Pässe wie heute.“

Nach den HSG-Festspielen gegen den TV Willstätt hat die HSG zwei Auswärtsspiele in Folge vor der Brust. Am Samstag reist der Drittliga-Spitzenreiter mit Unterstützung eines großen, bereits ausgebuchten Fanbusses nach Neuhausen/Filder.

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke (Tor); Stotz (5), Schlaich (1), Portmann (1), Wiederstein (6), Kaletsch (5/2), Krüger (2), Maier-Hasselmann (4), Braun (2), Jud (1), Keupp (2), Wendel (2), Löffler (3). – Z: 1050.

