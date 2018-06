von SK

Wassersport: Anna Sprenger, Denise Stockbridge, Jasmin Schlinker, Jessica Böhme und Thomas Maier kämpften gemeinsam mit ihren Teams auf der Regattastrecke in Oberschleißheim gegen Sportler aus ganz Deutschland.

Denise Stockbridge, die für die Mannschaft Zeppelinos aus Friedrichshafen paddelte, startete auf den Distanzen 200 und 500 Meter jeweils in der Kategorie Premium Damen. Am Ende reichte es mit wenigen Zehntelsekunden Rückstand für den vierten Platz. Auch Anna Sprenger startete in dieser Kategorie für die Zeppelinos. Sie sicherte sich mit ihrem Team auf der 200-Meter-Distanz die Vizemeisterschaft. Auf der 500-Meter-Distanz hingegen landete sie auf dem dritten Platz vor dem Team von Denise Stockbridge, die das Treppchen nur knapp verpasste. Dafür war das Team von Jasmin Schlinker, die für die Neckardrachen aus Heilbronn startete, im gleichen Rennen umso erfolgreicher. Sowohl auf 200 Meter als auch auf 500 Meter sicherte sie sich den Meistertitel. Doch auch für Denise Stockbridge hat sich das harte Training im Vorfeld gelohnt. Auf der Distanz über 2000 m bewies sie im Premier Mixed Team mit den Zeppelinos Kraft- und Durchhaltevermögen. Sie mussten am Ende nur gegen die Neckardrachen zurückstecken, die 13 Sekunden schneller waren.

Für Jasmin Schlinker und Jessica Böhme, die auf der Distanz über 2000 Meter mit den Neckardrachen in der Kategorie Premier Frauen antraten, lief es ebenfalls mehr als gut. Während Jasmin Schlinker mit den anderen Frauen durch Muskelkraft das Boot vorwärts bewegte, zählte Jessica Böhme die Zwischensprints an und half dem Team durch die rhythmischen Trommelschläge die Paddelfrequenz zu halten. Zu ihren größten Kontrahenten zzählte Anna Sprenger mit den Zeppelinos, die ebenfalls alles gaben und bis zuletzt kämpften. Doch am Ende lief es für die Neckardrachen von Jessica Böhme und Jasmin Schlinker etwas besser, beide wurden für ihr Bemühen mit dem Meistertitel belohnt, als ihr Team nach 9 Minuten und 40 Sekunden die Ziellinie überquerte. Für Anna Sprenger reichte es mit einer Zeit von 09:48 Minuten für den zweiten Platz. Sie konnte auf der 200-Meter-Distanz im Mixed einen weiteren zweiten Platz einfahren und wurde mit demselben Team Dritte im Wettkampf über 500 Meter.

Jessica Böhme und Thomas Maier unterstützten außerdem das Team Neckardrachen Ü40 Open und Mixed. Auf der Distanz 200 m sicherten sich die beiden sowohl im Mixed als auch im Open Team jeweils die Vizemeisterschaft. Noch besser lief es für Böhme und Maier auf den Distanzen über 2000 Meter und 500 Meter. Die beiden konnten insgesamt vier Meistertitel mit nach Hause nehmen.

Mit dieser Regatta ist die Wettkampfsaison noch nicht beendet für die Konstanzer: Im Juli findet die Club-Weltmeisterschaft in Ungarn statt, im September die Smallboot-Meisterschaft in Schwerin.

