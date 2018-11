von Andreas Joas

Handball, A-Jugend-Bundesliga

JSG Echaz-Erms

HSG Konstanz

34:30 (15:12)

Mit einer bitteren Niederlage, dem Wissen um eine eigene schwache Vorstellung und noch einmal drei einsetzbaren Spielern weniger ging ein denkbar unglücklicher Ausflug nach Pfullingen für die A-Jugend der HSG Konstanz zu Ende. Mit im Gepäck: Eine 30:34-Niederlage beim direkten Tabellennachbarn JSG Echaz-Erms.

Dabei konnte Konstanz sich zu Beginn Vorteile und eine 4:2-Führung erspielen (9.). Nach 16 Minuten: 8:7 für die Gäste durch Niklas Duffner. Es schien alles im Lot. Doch erst ließ die Intensität in der Deckung nach und Echaz-Erms kam dadurch immer besser in die Partie, dann schwanden Thomas Zilm, der bereits seit Wochen mit einer langen Ausfallliste kämpft, weitere Alternativen. Balthes Reiff knickte an seiner alten Wirkungsstätte um und zog sich eine Bänderverletzung zu, Kreisläufer Rohat Sahin, bis dahin einer der besten Konstanzer, prallte in der Deckung mit einem Gegenspieler zusammen und musste mit einer Gehirnerschütterung die zweite Hälfte verpassen, und Robin Schmidt schied mit einer Prellung im Oberschenkel aus.

Dennoch kämpften sich die dezimierten Gäste nach 35 Minuten auf 17:18 heran. Selbst nach 45 Zeigerumdrehungen war noch alles offen und die HSG-Talente durch Niklas Duffner auf 20:22 an den Württembergern dran. Dann riss der Faden beim Drittliga-Nachwuchs endgültig. JSG-Torwart Philipp Wörner traf in Überzahl in das leere Tor, Marvin Thumm markierte bald seinen 15. Treffer und Konstanz, immer wieder einen Schritt zu spät, musste insgesamt elf Siebenmeter und fünf Zeitstrafen gegen sich hinnehmen. Nach dem 31:24 sieben Minuten vor dem Ende war die Begegnung schon entschieden, der HSG gelang nur noch eine kleine Ergebnisverbesserung.

„Wir haben keinen Verbund hingekommen“, meinte HSG-Trainer Thomas Zilm, „und dadurch viele einfache Gegentore kassiert.“ Vor allem war der HSG-Coach über die fehlende Körpersprache manches Spielers enttäuscht. „Der Wille ist ja da. Aber das auf Teufel-komm-raus-Wollen hat mir gefehlt. Der Gegner muss spüren, dass wir die Punkte unbedingt holen wollen.“

Aus einer geschlossenen Abwehr heraus möchte Zilm nun am kommenden Samstag gegen Göppingen – wieder ein punktgleicher Konkurrent – über die Defensive in einen Flow und mit viel Tempo und Selbstbewusstsein in Richtung Tor des Gegners kommen.

HSG Konstanz: Koester, Bammel (Tor); Kirschmann, Fehrenbach (9/5), Reiff, Sauter (3), Stotten (2), Berger, Wangler (4), Duffner (4), Koch (1), Schmidt (1), Sahin (4), Küchler (2).

