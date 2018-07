von SK

Herr Matheis, bevor mit den Bezirkstagen die neue Saison eingeläutet wird, noch ein kurzer Blick zurück: Wie lautet Ihr Fazit der abgelaufenen Spielzeit?

Die Bilanz der Saison 2017/18 fällt positiv aus. Fast alles lief normal, bis auf die Spielabbrüche bei den Hallenturnieren in Singen, das waren negative Ausreißer.

Was sind die wichtigsten Themen beim anstehenden Bezirkstag?

Der digitale Spielerpass, der nach den überbezirklichen Ligen nun auch in den unteren Klassen eingeführt wird, steht im Vordergrund.

Müssen die Vereine hier mit größerem Aufwand rechnen?

Nein, eigentlich nicht. Die Vereine müssen den Pass elektronisch beantragen und ein Bild des Spielers hochladen. Das ist kein großer Aufwand. Dafür liegen die Vorteile auf der Hand. Spielerpässe müssen nicht mehr per Post verschickt werden, was auch die Dauer des Verfahrens von der Beantragung einer Spielerlaubnis bis zum ersten Einsatz des Fußballers verkürzt. Die Vereine müssen zudem keine Mappen mit Spielerpässen aus Papier mehr mit zu den Spielen nehmen. Es kam ja auch schon oft vor, dass diese vergessen wurden, was wiederum Kosten für die Vereine verursacht hat.

Kann es sein, dass es beim digitalen Spielerpass zu ähnlichen Problemen kommen kann wie beim Online-Spielbericht, der vor allem in niederen Spielklassen von manchen Vereinen nicht wie vorgeschrieben gehandhabt wird?

Natürlich sind die Vereine auch hier in der Pflicht. Ich glaube aber, dass der Aufwand für die Verantwortlichen relativ gering ist. Ein Computer muss auf dem Sportgelände zur Verfügung stehen, was aber ja bisher schon der Fall war. Bei den Spielerpässen haben wir zudem eine Einführungsphase. Bis zur Winterpause wird noch mit Papier gearbeitet, erst danach werden keine Passkontrollen mehr gemacht. Die Schiedsrichter müssen im neuen Jahr dann die Spielberechtigungen vor dem Anstoß online überprüfen.

Einige Vereine haben in der vergangenen Saison den Wunsch geäußert, Spiele auf den späten Sonntagabend zu legen. Kommt der Bezirk diesen Wünschen nach?

Wir sind der Meinung, dass Ansetzungen am späten Sonntagabend weder für Spieler noch für die Zuschauer ideal sind. In der Regel gilt 15 Uhr als Anstoßzeit am Sonntag, bei Termin­überschneidungen können aber auch vereinzelt Partien um 17 Uhr angesetzt werden.

Von der Basis zur großen Bühne: Haben Sie das Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland schon verkraftet?

Das Scheitern hat mich schon getroffen. Mittlerweile sehe ich das etwas lockerer. Ich glaube auch nicht, dass ein totaler Umbruch nötig ist. Die Spieler und der Bundestrainer können nicht über Nacht so viel schlechter geworden sein. Der Hauptgrund für das Ausscheiden war meiner Meinung nach der fehlende Zusammenhalt in der Mannschaft.

Wer wird Weltmeister?

Ich tippe auf Kroatien. Neben der hervorragenden Technik hat diese Mannschaft bisher das gezeigt, was der deutschen Elf komplett gefehlt hat: Teamgeist.

Zur Person Konrad Matheis ist 64 Jahre alt und wurde in Meßkirch geboren. Seit 2003 ist er Vorsitzender des Fußball-Bezirks Bodensee und war zuvor drei Jahre lang Bezirks-Jugendwart. Matheis ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Sauldorf-Krumbach. (mex)

