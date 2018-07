Segeln: Bei zwei Windstärken aus Südwest und strahlendem Sonnenschein gab es bei der WM der 8mR-Yachten vor Langenargen einen ersten Wettfahrttag wie aus dem Bilderbuch. Wettfahrtleiter Rudi Magg nutzte deshalb die optimalen Bedingungen und konnte drei Wettfahrten segeln lassen. Besonders gut lief es für den Bregenzer Werner Deuring und seine Crew auf der 2014 gebauten „Conquistador“. Das Team, bei dem auch ein Lindauer und Langenargener mit an Bord sind, setzte sich mit zwei ersten und einem zweiten Platz souverän an die Spitze des Feldes. Verständlich die Freude von Werner Deuring: „Der erste Tag war hervorragend, wir hatten super Wind“, so der Österreicher.

Gut lief es auch für den zweiten modernen Achter mit Jean Fabre auf der „Yquem II“. Er wurde Zweiter, gefolgt vom Finnen Harri Roschier auf der „Luna“. Erfolgreich segelte auch König Harald V. von Norwegen, der mit seiner Crew auf der „Sira“ im ersten Rennen auf Platz sieben und im zweiten auf einen ausgezeichneten dritten Platz hinter den beiden modernen Achtern kam. Seine Yacht „Sira“ ist immerhin Baujahr 1938. Im dritten Rennen zeigte sich dann, dass auch Monarchen auf einer Weltmeisterschaft nicht anders gewertet werden, und so mussten der König und ein weiterer Teilnehmer, Josef Martin aus Radolfzell, eine Disqualifikation wegen Frühstarts akzeptieren. Bei den alten Achtern, der „First Rule“, setzte sich der Lindauer Andi Lochbrunner mit seiner Crew an die Spitze des Feldes. Er segelte mit seiner „Elfe II“ zwei erste und einen zweiten Platz und führt vor dem Bodmaner Willi Wagner (Edit) und dem Genfer Patry Serge (Taifun). Die Achter, die in der First Rule mitsegeln, sind teilweise über 100 Jahre alt.

In der „Neptun-Klasse“ führt der Schweizer Angelo Mazarella vor seinem Landsmann Fred Mayer und dem Hamburger Bernhard Kolbe. In der Klasse „Sira“ liegt derzeit der Finne Harri Roschier in Führung, gefolgt von Eckart Kaller aus Meersburg und dem norwegischen Monarchen. Die Titel der Weltmeister werden bei den Achtern für die jeweiligen Klassen einzeln vergeben. Für eine gültige WM sind fünf Wettfahrten erforderlich, ab sechs Wettfahrten kann eine gestrichen werden. Wettfahrtleiter Rudi Magg will versuchen, zehn Rennen zu fahren, wenn die Bedingungen stimmen.

Weniger gut begann der zweite Wettfahrttag – das Gelände im Yachtclub Langenargen stand nach dem Dauerregen unter Wasser, die Sicht war gleich Null, an Segeln war nicht zu denken. Erst nach 14 Uhr ging es nach langem Warten für die Teams auf den See hinaus und eine erste Wettfahrt konnte gestartet werden, musste aber wegen drehender Winde wieder abgeschossen werden. Das Warten ging weiter – doch es konnte keine Wettfahrt mehr durchgeführt werden.

