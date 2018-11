von SK

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Weinsberg (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Im vergangenen Jahr gab es für den TuS Steißlingen in beiden Partien gegen die Weinsberger nichts zu holen. In dieser Saison heißt das erste Duell in einer höchst ausgeglichenen Liga Tabellenfünfter Steißlingen (9:7 Punkte) gegen Tabellensechster TSV Weinsberg (9:7 Punkte). So treffen zwei in etwa gleichstarke Mannschaften aufeinander. Allerdings spricht die Bilanz der Weinsberger eher für Heimstärke (7:1 Punkte) als für Dominanz in fremden Hallen (2:6 Punkte). Zudem ist der TSV vom Verletzungspech verfolgt, so fehlen mit Alexej Prasolov, Max Schulz und Rico Reichert gleich drei absolute Leistungsträger.

Nichtsdestotrotz ist Weinsberg immer noch eine Spitzenmannschaft und besitzt die Klasse, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen. So braucht der TuS im Vergleich zum Duell mit Söflingen eine deutliche Leistungssteigerung, ansonsten wird es gegen den TSV auch in der Mindlestalhalle nichts zu holen geben. Insbesondere die Abwehr muss sich wieder fangen, kassierte Steißlingen doch alleine im ersten Spielabschnitt gegen Söflingen 18 Gegentore. Dies sollte gegen Weinsberg vermieden werden, und auch die Anzahl an technischen Fehler sollte heruntergeschraubt werden. In den Griff zu bekommen gilt es am Samstag dann insbesondere Rückraumallrounder Sven König, der sowohl aus der zweiten Reihe als auch im 1:1-Duell nur schwer zu stoppen ist und mit 70 Toren auf Platz drei der Torschützenliste steht. Doch auch die anderen Akteure des TSV sind nicht zu unterschätzen. Trainer Jonathan Stich kann dabei auf einen breiten Kader zurückgreifen, allerdings sind einige Spieler angeschlagen.

„Weinsberg ist ein echter Gradmesser für uns. Vergangene Saison waren wir zweimal chancenlos. Ich bin gespannt, wie weit wir in der Entwicklung sind und ob wir ihnen Paroli bieten können. Unsere letzten Leistungen lassen darauf hoffen“, so Stich zum Duell gegen Weinsberg. (mw)

