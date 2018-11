von SK

Handball, Landesliga: TV Pfullendorf – SG Allensbach/Dettingen 26:25 (11:14). – Im Derby gegen den Tabellenvorletzten SG Allensbach/Dettingen gewann der Favorit aus dem Linzgau nur knapp mit 26:25.

Die Pfullendorfer legten vor (2./2:0). Allensbach stemmte sich dagegen, nutzte die nachlassende Abwehr des TVP aus und übernahm in der 17. Minute durch drei Treffer in Serie die Führung (7:8). Pfullendorf zeigte Schwächen und musste eine Viererserie hinnehmen, womit Allensbach auf 12:9 davonzog. (26.). Den Drei-Tore-Vorsprung nahmen die Seeadler mit in die Halbzeitpause (11:14). Im zweiten Abschnitt erkämpfte sich Pfullendorf (42.) den Ausgleich zum 15:15 und kurz danach wieder die Führung, welche der TVP nicht mehr aus der Hand gab. Allensbach gab nicht auf und konnte immer wieder Treffer landen. Letztlich setzten sich die Linzgauer knapp durch.

Trainer Schweikart: „Derbys sind immer schwer, vor allem wenn man Favorit ist. In der zweiten Hälfte zeigten wir eine klasse Mannschaftsleistung.“ (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Taha (Tor), Augustin (1), Blocherer, F. Brändlin (3), T. Brändlin (1), Burkert, Kempf (5), Kreth, Scheitler (4), Single (3), Staudacher (8/2), Sugg (1).

SG Allensbach/Dettingen: Amann, Ledig (Tor); Dzialoszynski (2), Mauz, Runge (5), Deggelmann, Allgaier (4), F. Armbrüster (3/1), Karrer (2/1), A. Hänsel (5), C. Hänsel (3), Hammel, Nachtigall (1).

TV Ehingen – SG Schenkenzell/Schiltach 30:19 (12:9). – Ehingen ist derzeit nicht zu bremsen. Mit einem 30:19-Kantersieg fegte das Team von Florian Maier die Gäste aus dem Schwarzwald aus der Halle. Lediglich in den ersten Minuten konnte Schenkenzell dem Tempo der Hausherren folgen – danach übernahm Ehingen das Kommando. Zur Halbzeit führte Ehingen mit 12:9, nach der Pause schraubte der TVE den Vorsprung Tor um Tor nach oben. Florian Maier: „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Schenkenzell hatte heute nicht den Hauch einer Chance.“ (js)

TV Ehingen: S. Merk, Kiyici (Tor), M. Merk, Dannenmayer, Schädler (2), Stodtko (1), Gaie (10/6), Sartena (2), Müller, Renz, Schmidt (4), Hosu (5), Güntert (2), Galic (4).

TV Meßkirch – HG Müllheim/Neuenburg 28:27 (12:11). – Meßkirch gelang ein wichtiger Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Das Spiel war von Anfang an hart umkämpft. Den besseren Start erwischte der TVM, der nach zehn Minuten mit 6:3 führte. Dann kamen die Gäste Tor für Tor heran. Bis zur Halbzeit blieb es eng: 12:11 für den TVM. Auch in der zweiten Hälfte konnte sich zunächst keine Mannschaft absetzen. Dann erwischte Torhüter Johnny Janeta seine beste Phase, innerhalb weniger Minuten setzte sich der Gastgeber auf 22:18 ab. Meßkirch rettete den Vorsprung zum knappen Sieg. (skl)

TV Meßkirch: Gasser, Henkel (2), Kronhagel, Zacharias, Rebholz (3), Jan Häusler (10), Janeta, Kleinhans (3), Martin (6), Nopper (1), Gedig, Jens Häusler (3), Mittenzwei.

HSG Dreiland – TuS Steißlingen II 37:29 (16:12). – Wieder keine Punkte in der Fremde für den TuS Steißlingen II. In den ersten 19 Minuten wurde das Spiel ausgeglichen gestaltet (10:10). Dann suchte der TuS aber schnelle und unvorbereitete Abschlüsse, welche zu einfachen Gegentreffern führten – somit ging es mit 12:16 aus Sicht der Hegauer in die Halbzeit. Der TuS startete denkbar schlecht in den zweiten Abschnitt: Dreiland zog in kurzer Zeit auf 21:13 (35. Minute) davon. Damit war das Spiel entschieden, denn das Team von Dominik Garcia konnte keine Aufholjagd mehr starten.

TuS-Trainer Dominik Garcia: „Wir haben durch unkonzentrierte und ungeduldige Angriffe dem Gegner zu einfachen Toren verholfen.“

TuS Steißlingen II: Nico Maier, Beetz (Tor), Bartels (1), Daniel Maier (8), Tassone (3), Rihm (2), Kehl (2), David Maier (3), Bauer (2), Weber (7), Hautmann (1).

