von Michael Schulz

Reiten: Nach gerade mal sechs Tagen wird auf dem Reute-Hof in Überlingen schon wieder geritten. Diesmal sind die Pony-Reiter am Start. Man kann davon ausgehen, das es ein sehr quirliges Turnier werden wird. Dies liegt zum einen an den Teilnehmern zwischen acht und 16 Jahren, deren Anhang oft aufgeregter ist als die Kinder selbst, und natürlich auch an den Ponys, die bei diesem Turnier die Hauptrolle haben. 23 Prüfungen werden von Samstag an geritten. Eigentlich sind es 26, zählt man noch die drei unterschiedlichen Prüfungen im Vierkampf hinzu. Schwimmen, Laufen, Dressur und Springen müssen hier absolviert werden.

Für die Ponyreiter aus Baden-Württemberg zählt das Überlinger Turnier zu den Höhepunkten des Jahres. Bewusst wurde das Turnier so ausgeschrieben, dass es für Teilnehmer offen ist, die noch nicht im Landeskader vertreten sind. In den letzten Jahren entwickelte sich das Turnier so zu einer großen Talentsichtung. Deshalb wird auch Heinz Bürk, der Landestrainer der Ponyreiter, nach Überlingen kommen. Natürlich sind bei diesem Turnier auch viele Reiter aus der Region anwesend, die sich den einen oder anderen Sieg erhoffen.

Am Samstag und Sonntag finden Dressur- und Springprüfungen statt. Vom Reiterwettbewerb bis zum A-Springen und L-Dressuren wird so ziemlich alles geboten, was im Ponysport möglich ist. Die Ponys mit einem maximalen Stockmaß von 148 Zentimetern, die an den Start gehen, haben wenig zu tun mit dem Bild des gemütlich vor sich hin grasenden Kleinpferdes.

Es sind vielmehr kleine temperamentvolle Pferde mit außergewöhnlichem Bewegungsdrang. Nicht einfach für die jungen Reiter, diesen im wahrsten Sinne des Wortes zu zügeln – vor allem in der Dressur. Hier geht es unter anderem um den Landessieger Nachwuchschampionat sowie um Wertungen zur Bodensee-Ringmeisterschaft.

Das zweite Turnier-Wochenende auf dem Reute-Hof verspricht wieder einiges an Spannung und temperamentvolle Ritte. Simone Günther und ihr Team vom RV Überlingen werden nochmals gefordert sein, dieses Turnier gut über die Runden zu bringen, wovon aber auszugehen ist.

Zeitplan Samstag 7.30 Uhr: Pony-Dressur-WB 8 Uhr: Dressur-WB 8.45 Uhr: Dressur-WB 9.15 Uhr: Pony-Dressurprfg. Kl. A* 10.45 Uhr: Dressurprfg. Kl.A* 12.15 Uhr: Dressurprfg. Kl.A** 13.15 Uhr: Pony-Dressurreiterprfg. Kl. L 14.30 Uhr: Pony Reiter-WB 15.30 Uhr: Reiter-WB 16.30 Uhr: Pony-Springreiter-WB 17.15 Uhr: Springreiter-WB 18 Uhr: Pony-Springprfg. Kl. A** 18.30 Uhr: Pony-Stilspring-WB 19 Uhr: Stilspring-WB Sonntag 8 Uhr: Pony-Stilspring-WB 8.30 Uhr: Stilspring-WB 9.30 Uhr: Springprfg. Kl. A** 10.30 Uhr: Springprfg. Kl. A* 11.30 Uhr: Pony-Stilspringprfg. Kl. A* 12.30 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A* 14.15 Uhr: Pony-Dressur-WB 15 Uhr: Pony-Dressurprfg. Kl. A**

