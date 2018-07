von SK

Handball: Die Achillesferse war dabei ebenso klar wie erwartet ausgemacht: „Die Abwehrarbeit war noch etwas dürftig“, so Stocker. Kein Wunder, nachdem der B-Lizenzinhaber in völlig neuen Konstellationen spielen ließ, die weder im vergangenen Jahr zusammengespielt noch bislang miteinander trainiert hatten. Stattdessen wechselte der Konstanzer Trainer sehr viel durch und sorgte für ausreichend Spielzeit für jeden Spieler. „Für einen ersten Test sehr okay“, lobte der HSG-Coach nach dem Erfolg gegen die HSG Fridingen/Mühlheim, „darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.“

Zwei Tage später gelang dies beim EHF-Challenge-Cup-Teilnehmer Bregenz Handball, einem der Titelfavoriten in Österreich, erstaunlich gut – bei einem hochkarätigen Gegner, der den Konstanzern körperlich weit überlegen war. Nach den ersten 30 Minuten führte die HSG beim international besetzten Team des neunfachen österreichischen Champions gar mit 18:16. Erneut überzeugte das Talentteam der Konstanzer mit „einer sehr ordentlichen Leistung“, so Stocker. „Vor allem in der ersten Halbzeit war das ein super Spiel“, befand der 30-Jährige. Bregenz hingegen wirkte nach hartem Vorbereitungsprogramm zu Beginn noch etwas müde, kam jedoch nach der Pause immer besser auf Betriebstemperatur.

„Nichtsdestotrotz haben wir“, hielt Matthias Stocker fest, „es auch sehr, sehr gut gemacht in der ersten Hälfte.“ Die Drittliga-Reserve spielte frei auf, hielt mit allem dagegen, was sie hatte. Trotz klarer körperlicher Unterlegenheit fand die HSG Konstanz II auch gegen nun deutlich besser in der Abwehr stehende Österreicher immer wieder den Weg zum Tor, wenn auch nun mit immer größerem Aufwand verbunden. „Wir konnten den Rückstand im Rahmen und bei nur drei Toren halten“, lobte Stocker seine Schützlinge nach dem 29:32, „das hat mich sehr gefreut. Eine sehr ansprechende Leistung für den frühen Zeitpunkt.“ Mit einem Lächeln formulierte der Trainer jedoch gleich den Auftrag an seine Mannschaft für die nächsten Wochen: „Aber da geht natürlich noch mehr.“

Die nächste Gelegenheit zur weiteren Verbesserung besteht am Dienstag ab 19.15 Uhr in der Schänzlehalle. Dann kommt Württembergligist MTG Wangen zum nächsten Testspiel der HSG Konstanz II. (joa)

