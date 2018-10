von SK

Ein heißer Kampf ist zu erwarten, wenn die HSG Konstanz am Samstag um 20 Uhr in der Schänzlehalle den TuS 04 Dansenberg empfängt. Mit einem Sieg könnten die Gäste aus Kaiserslautern die Konstanzer vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Für das Spitzenspiel der 3. Liga Süd verlost der SÜDKURIER fünfmal zwei Karten. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail an seesport@suedkurier.de mit dem Betreff "Dansenberg" mit Vor- und Zunamen, Adresse und Telefonnummer. Einsendungen sind möglich bis Donnerstag, 25. Oktober, 13 Uhr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein