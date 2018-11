von SK

Handball, 3. Liga: Ihre beeindruckende Serie mit acht Siegen in Folge will die HSG Konstanz in der 3. Liga fortsetzen. Gegner am kommenden Samstag, 20 Uhr, ist der ehemalige Erstligist TV Willstätt. Wie schon beim Heimsieg gegen den TVS Baden-Baden sind die Konstanzer in der Favoritenrolle gegen den Tabellenvorletzten, bauen aber auf die Unterstützung der Fans. Wer die HSG Konstanz in der Schänzlehalle anfeuern will, kann bei unserer Verlosung mitmachen und mit etwas Glück zwei Eintrittskarten für die Partie gewinnen. Eine E-Mail an seesport@suedkurier.de bis Donnerstag, 15. November, 13 Uhr, mit dem Betreff „Willstätt“ unter Angabe des vollen Namens und der Adresse genügt. Viel Glück!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein