von SK

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

SG BBM Bietigheim II

32:17 (19:7)

Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach sind nach dem souveränen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht SG BBM Bietigheim II erneut Tabellenführer. Vor allem in Halbzeit eins ließen die Allensbacherinnen ihren Gästen keine Chance.

Rund 400 Zuschauer sahen in der Riesenberghalle am Südstern-Bölle-Spieltag eine Allensbacher Mannschaft, die loslegte wie die Feuerwehr. Aus einer sicheren Abwehr heraus mit einer gut aufgelegten Nathalie Wörner im Tor ging der SVA schnell mit 5:0 in Führung und zwang die Bundesligareserve aus Bietigheim zu einer frühen Auszeit. Anschließend verkürzte die SG auch (5:2), aber bis zum nächsten Time-Out der Gäste in der 20. Spielminute hatten sich die Allensbacherinnen bereits auf 14:3 abgesetzt. „Man hat deutlich gesehen, dass sich unsere Arbeit im Athletikbereich auszahlt. Die Mädels sind topfit und waren von Beginn an konzentriert“, sagte ein zufriedener Teamchef Oliver Lebherz nach dem Spiel.

Nach der Halbzeitshow der Parcours- und Freerunner des TeamFox aus Konstanz bot sich den Zuschauern dasselbe Bild. Der SV Allensbach baute die Führung zwischenzeitlich sogar bis auf 14 Tore aus (25:11, 37. Spielminute). Vor allem Tabea Maier zeigte neben vier Toren ihren Spielwitz, und auch Nachwuchsspielerin Sophie Leenen konnte sich im Tor auszeichnen.

Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Lebherz nutzen dies, wechselten munter durch und probierten so auch die eine oder andere neue Variante in Angriff und Abwehr aus. Gegen Ende des Spiels ließ die Konzentration etwas nach, und die Gastgeberinnen nutzten ihre Chancen nicht mehr so konsequent. Trotzdem feierte der SV Allensbach am Ende einen souveränen 32:17-Erfolg.

Durch die zeitgleiche Niederlage des HCD Gröbenzell und dank des besseren Torverhältnisses ist der SV Allensbach nun mit 11:3 Punkten erneut Tabellenführer. Am kommenden Sonntag treffen die Allensbacherinnen auswärts auf den Meister TuS Metzingen II, der aktuell im Tabellenmittelfeld platziert ist. Bleibt abzuwarten, wer für Metzingen aus der ersten Mannschaft auflaufen wird, die Allensbacherinnen werden aber auf alle Fälle mit breiter Brust antreten. Anwurf in der Öschhalle ist um 17 Uhr. (asp)

SV Allensbach: Wörner, Leenen (Tor); Person (3), Rothmund (5), Willauer, Bickel (4), Greinert (5), Hotz (1/1), Maier (4), Mayer, Höppe (2), von Kampen, Hübner (6), De Pieri Santos (1/1), Scholl (1). – Z: 400.

