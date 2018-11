von Autorenzeile

Fußball, Verbandsliga: Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr, Contempo-Stadion). – Nach 16 Spieltagen hat sich in der Verbandsliga eine Spitzengruppe etabliert. Und wie es der Zufall will, treffen an diesem Wochenende die ersten vier Mannschaften aufeinander. Der Tabellendritte FC Auggen trifft auf den Vierten SV 08 Kuppenheim. Doch überstrahlt wird diese Partie vom absoluten Spitzenspiel: Tabellenführer Freiburger FC empfängt Verfolger 1. FC Rielasingen-Arlen. Der beste Angriff (Rielasingen-Arlen mit 52 Toren) gegen die beste Defensive (FFC mit 16 Gegentreffern) oder die zweitbeste Defensive (Rielasingen-Arlen) gegen den zweitbesten Angriff (FFC). "Die Vorfreude vor dem Duell der beiden aktuell besten Teams im südbadischen Fußballoberhaus ist riesig", meint Thomas Edel, Spielausschussmitglied der Gäste.

Seit dem vierten Spieltag ist der Freiburger FC an der Spitze der Verbandsliga. Der 1. FC Rielasingen-Arlen will nun seinen Aufwärtstrend fortsetzen und die Breisgauer vom Thron stoßen. | Bild: Südkurier

Satte zehn Punkte Unterschied bestand zwischen beiden Mannschaften nach sechs Spieltagen, doch der FFC ist nach dem souveränen Start mit sechs Siegen nicht mehr so konstant. Dagegen starteten die Hegauer seit dem 6. Spieltag durch 27 Punkten aus zehn Spielen eine echte Aufholjagd, sodass der Rückstand auf den Freiburger FC nur noch zwei Punkte beträgt.

Der Freiburger FC scheiterte in der vergangenen Saison denkbar unglücklich in der Relegation am Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Fakt ist: das Aufeinandertreffen wird für die Schilling-Elf ein echter Prüfstein. Die Mannschaft von Rolf Eckert ist jederzeit in der Lage, eine Spitzenleistung abzurufen. Die Breisgauer sind in allen Mannschaftsteilen hervorragend besetzt. Mit Marco Senftleber (30 Jahre), Mike Enderle (29 Jahre) und Kevin Senftleber (27 Jahre) hat der FFC routinierte Anführer im Kader, die die überwiegend jungen Mitspieler führen.

Bei den Hegauern sind bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler fit. Bei Torwart Dennis Klose sollte es wieder gehen, bei Benny Winterhalder eher nicht. Nebensächlich, aber sicher auch interessant ist das Duell der beiden Torjäger: Marco Senftleber und Nedzad Plavci trafen bislang beide 16 Mal.

Im Vorspiel siegten die Breisgauer in einer unspektakulären Partie auf der Talwiese mit 2:0. Die Hegauer hatten große Probleme im Offensivspiel und blieben im einzigen Spiel in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Auf den Weg nach Freiburg machen sich auch eine größere Anzahl von Rielasinger Fans, die im Contempo-Stadion im Dietenbachpark ihre Mannschaft unterstützen wollen. (te)

Die weiteren Spiele SC Pfullendorf – FSV Rot-Weiß Stegen (Samstag, 14.30 Uhr, Geberit-Arena). – Mit reichlich Selbstvertrauen geht Pfullendorf in das erste Heimspiel der Rückrunde. Gegen den Tabellenvorletzten FSV Rot-Weiß Stegen möchte die Elf ihre Siegesserie ausbauen. Alle drei Spiele im November gewann der Sportclub (1:0 gegen Lörrach-Brombach, 4:1 in Mörsch und 3:0 in Oppenau). „Diese Siege waren enorm wichtig, um vorerst aus der Abstiegszone herauszukommen. Durch zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen konnten wir in der Tabelle einen großen Schritt nach vorne machen“, meint SCP-Mittelfeldspieler Samuel Fischer. Im Duell gegen den Mitaufsteiger aus dem Breisgau hat die Konrad-Elf noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel kam der SCP trotz zweimaliger Führung nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Die Vorzeichen stehen aber nun anders: Stegen musste zuletzt vier Niederlagen in Serie hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schwär braucht im Tabellenkeller jeden Punkt. Aufpassen sollten die Linzgauer auf Stürmer Martin Fischer (sieben Saisontore). „Ich rechne mit tief stehenden Gästen, die zunächst und auf Konter setzen werden. Stegen ist eine Mannschaft, die bei Rückstand nie aufgibt. Es wird sehr wichtig sein, dass wir über die vollen 90 Minuten konzentriert arbeiten und unsere Torchancen nutzen“, sagt Fischer. Die Partie gegen den FSV ist die vorletzte Begegnung des SCP vor der Winterpause. Nächste Woche steht noch das Bodensee-Derby gegen Radolfzell in der Geberit-Arena an. Samuel Fischer gibt die Marschroute vor: „Wir wollen einen guten Abschluss vor der Winterpause haben.“ (sh) FC Radolfzell – TuS Oppenau (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnau-Stadion). - Das letzte Heimspiel 2018 ist für den FC 03 Radolfzell ein ganz wichtiges: nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gilt es für den FCR, drei Punkte einzufahren, um etwas beruhigter ins Derby gegen den SC Pfullendorf kommende Woche gehen zu können. Zwar verlor der FCR die vergangenen drei Spiele, aber die Entstehung – speziell die beiden letzten Niederlagen – war doch recht unglücklich. In Lörrach-Brombach war Radolfzell die ersten 30 Minuten klar besser und ging verdient in Führung, jedoch ließ sich die Kautzmann-Elf direkt nach der Führung auskontern und das Team verlor seinen Spielfluss. Am vergangenen Sonntag wurde den Blau-Weißen in Mörsch zu Beginn ein klarer Strafstoß verweigert – das Spiel hätte sicher einen anderen Verlauf genommen. Nun muss das Team den Blick nach vorne richten. Mit dem TuS Oppenau kommt der Tabellenletzte auf die Mettnau, doch der Gegner sollte nicht am Tabellenstand gemessen werden. Die Gäste gewannen zwar erst zwei Spiele, allerdings verlor der TuS meist nur knapp. Der wohl bekannteste Spielern bei den Oppenauern ist Christian Seger, der sowohl Spieler als auch Trainer ist. Seger spielte schon beim SV Linx, Kehler FV und dem Offenburger FV und bringt reichlich Erfahrung mit. Vergangene Woche verlor Oppenau gegen den SC Pfullendorf mit 0:3. Beim FCR ist Robin Niedhardt zurück, was der Offensive sicher gut tut. So dürfen die Zuschauer gespannt sein, wie das Trainerteam die Mannschaft auf- und einstellt. Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz statt. (km)

