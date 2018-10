von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Drei plus drei, so lautete die Erfolgsformel der HSG Konstanz im Spitzenspiel gegen Dansenberg. Vor Anbruch der letzten fünf Spielminuten schien die HSG schon auf der Verliererstraße. Dann tankte sich Fabian Wiederstein zum Ausgleich durch und es schlug die Stunde der Entscheider. Das herrliche Zuspiel kam von Paul Kaletsch. Tom Wolf hämmerte daraufhin den Ball rechts unten in die Ecke – Führung für Konstanz. Kurz davor hatte er den Wurf des besten Dansenbergers, Loic Laurent, geblockt. Schließlich setzte Kaletsch in unnachahmlicher Manier zum Doppelschlag an, von nichts zu stoppen, trotz intensiven Körperkontakts des Gegenspielers. Einmal links und einmal rechts schlug es neben Kevin Klier ein. Tom Wolf wiederum setzte dem Ganzen die Krone zum 32:28 auf. 5:0-Lauf, die Entscheidung, die die Schänzlehalle zum Kochen und über 1250 HSG-Fans außer Rand und Band brachte.

Tom Wolf fiel Paul Kaletsch direkt vor der Tribüne in die Arme, beide Matchwinner feierten wild gestikulierend mit den Fans zwei Big Points nach einem dramatischen Topspiel. Der letzte Treffer der Gäste, die unbedrängt zum 32:29-Endstand kamen, ging ohnehin im Konstanzer Jubel unter. Später klärte Tom Wolf achselzuckend auf und grinste: „Ich dachte, die Spielzeit wäre durch. Man sollte schon normal zu Ende spielen, doch nach dem spannenden, engen Spiel und dem 5:0-Lauf ist mir das auch egal.“ Genau wie den Fans und dem zehnfachen Torschützen Paul Kaletsch. Der hatte sich nach 50 Minuten und einem Stoß in den Rücken nach einem feinen Eins-gegen-Eins und freier Bahn zum Tor noch zu einer für die Schiedsrichter, die die Aktion zuvor nicht geahndet hatten, zu heftigen Beschwerde hinreißen lassen. In der folgenden Zweiminutenstrafe kassierte Konstanz in doppelter Unterzahl erst den Ausgleich und musste schließlich sogar den Rückstand hinnehmen.

„Diese Zeitstrafe lag Paul sicher noch im Magen“, versuchte sich Daniel Eblen in einer Erklärung für die Explosion seines Leistungsträgers in den letzten fünf Minuten. Der äußerte sich so: „Am Ende ist es mein Job, in einer sehr jungen Truppe Verantwortung zu übernehmen. Das fordere ich, dann bekomme ich sie und muss dann liefern. Das ist mir ganz gut gelungen.“ Auch der Gegner zollte seiner Klasse Respekt und sah darin den Unterschied. Für Eblen waren jedoch Tom Wolfs Aktionen, eine wichtige Parade von Maximilian Wolf und die noch einmal erhöhte Schlagzahl des Kollektivs in der Deckung und im Angriff entscheidend. Kaletsch, der mit 82 Treffern derzeit zweitbeste Drittliga-Torjäger, sah es ähnlich und in den größeren Wechseloptionen einen Vorteil: „Wir konnten noch einmal eins draufsetzen. Es kann aber auch anders ausgehen.“

Ist es aber nicht. Mit viel Spielfreude kam die HSG Konstanz zum sechsten Sieg in Serie. Mit einem Erfolg am Donnerstag, 17 Uhr, gegen Baden-Baden können die Konstanzer nun in eigener Halle sogar die Tabellenführung übernehmen.

