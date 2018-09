von Friedrich Martin

Ringen-Oberliga: Nach einer „Pflicht-Regionalligasaison“ in der zweithöchsten deutschen Liga mit fast programmiertem Abstieg startet der KSV Linzgau Taisersdorf am Samstag mit einem Heimkampf gegen den Vorjahres-sechsten VfK Mühlenbach in die Oberligasaison. Pflichtsaison deshalb, weil die Linzgauer durch die Neustrukturierung der Bundesligen 2017 als Absteiger nachträglich wieder in die Regionalliga eingestuft wurden. Der Kader des KSV, der sich im Wesentlichen aus Athleten aus dem eigenen Nachwuchs bzw. aus Ringern der Region zusammensetzte, stand dort teilweise übermächtigen Gegnern gegenüber. So kamen die Linzgauer nur zu drei Siegen aus 18 Kämpfen, die Erfolge gegen den absichtlich schwach angetreten AV Sulgen waren im Prinzip Geschenke.

Die Linzgauer gehen mit gedämpftem Optimismus in die neue Saison. Das Team blieb im Wesentlichen zusammen, doch die Runde wird sicher kein Selbstläufer. Zumindest auf dem Papier sind einige Teams aufgrund ihrer Kader und Neuzugänge stärker einzuschätzen als der Regionalligaabsteiger. Hierzu zählt besonders Verbandsligaaufsteiger KSV Gottmadingen, der mit seinen Verstärkungen wohl einen Durchmarsch in die Regionalliga plant. Der direkte Wiederaufstieg ist für die Ringer aus Taisersdorf deshalb kein Thema.

Der 1. Vorsitzende Daniel Höfler: „In der Oberliga treffen wir auf alte Bekannte. Hier werden die beiden ersten Duelle gegen den VfK Mühlenbach und Mitabsteiger KSV Rheinfelden gleich eine Standortbestimmung sein. Die Aktiven und auch unsere bewährten Trainer Andreas Rinderle/Roland Bühler (griechisch-römisch) und Remo Martin (Freistil) sind bestrebt, einen Platz im vorderen Mittelfeld zu erkämpfen. Neuzugänge haben wir keine, wir bleiben unserer Vereinsphilosophie treu und setzen auf den eigenen Nachwuchs.“

Dann geht es Schlag auf Schlag gegen die Topteams der Liga. Zum zweiten Heimkampf empfangen die Linzgauer den starken KSV Appenweier und eine Woche später steigt in Taisersdorf das Lokalderby gegen Aufsteiger und Topfavoriten KSV Gottmadingen. Dieses Derby gab es letztmals in der Oberliga 1996. Seither waren die Linzgauer immer die Nummer 1 im Ringkampfsport im Bereich Bodensee. Bleibt zu hoffen, dass die favorisierten Riegen auch immer mit dem besten Personal auflaufen. Eine Schummelsaison wie im vergangenen Jahr möchten die Linzgauer nicht noch einmal erleben.

Im Regelfall steigt der Meister direkt in die Regionalliga auf. Die Anzahl der Absteiger richtet sich nach der Anzahl der südbadischen Vereine, die aus der Regionalliga absteigen müssen. Dadurch kann es in der Oberliga auch mehrere Absteiger geben. So hoffen das Trainerteam und Mannschaftsbetreuer Helmut Rinderle, dass ihre Ringer von Verletzungen verschont bleiben und die erste Mannschaft nicht mit diesem Thema konfrontiert wird. Ziel ist es, den in den vergangenen beiden Jahren nicht vom Erfolg verwöhnten Zuschauern wieder spannende und interessante Heimkämpfe zu bieten.

Erst in der Schlussphase der vergangenen Saison hat das Reserveteam mit Rang sieben den Klassenerhalt endgültig gesichert, startet also erneut in der Bezirksliga. Dort steht ihm wieder eine schwere Saison bevor. Durch den freiwilligen Abstieg des StTV Singen und des AV Sulgen II sind in der Bezirksliga nur neun Teams am Start. Zu den Favoriten zählen die Verbandsligaabsteiger KSV Tennenbronn II und AB Aichhalden II, der KSV Allensbach sowie die sehr starken Aufsteiger KSV Gottmadingen II und VfK Eiche Radolfzell. Die weiteren Gegner: KG Wurmlingen/Tuttlingen, KSV Trossingen und KG Baienfurt/Friedrichshafen.

Wie erwartet hatte die dritte Mannschaft in der vergangenen Saison in der Bezirksklasse einen schweren Stand und musste mit dem letzten Tabellenplatz vorlieb nehmen. Auch in dieser Saison werden die Linzgauer in der mit zehn Riegen besetzten Liga auf starke Gegner treffen. Dem verstärkten AV Hornberg und Absteiger KSV Vöhrenbach müssen wohl die größten Chancen auf den Meistertitel eingeräumt werden. Die Gegner der dritten KSV-Garnitur sind außerdem: AV Sulgen II, StTV Singen, AV Hardt II, AC Villingen, AB Aichhalden III, KSV Winzeln II, KSK Furtwangen II.

Im Jugendbereich nimmt der KSV Linzgau Taisersdorf wieder mit zwei Schülerteams teil. Die erste Mannschaft startet in der Jugend-Bezirksklasse, die zweite Garnitur geht in der Jugend-Aufbauklasse auf die Ringermatten.

Taisersdorfer Heimkämpfe Samstag, 8. September, 20 Uhr Taisersdorf – Mühlenbach 20 Uhr Samstag, 15. September, 20 Uhr Rheinfelden – Taisersdorf Samstag, 22. September, 20 Uhr Taisersdorf – Appenweier Samstag, 29. September, 20 Uhr Taisersdorf – Gottmadingen Mittwoch, 3. Oktober, 17 Uhr Haslach i.K. – Taisersdorf Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr Taisersdorf – Urloffen II Samstag, 13. Oktober, 19 Uhr Schiltigheim II – Taisersdorf Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr Taisersdorf – Furtwangen Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr Schuttertal – Taisersdorf Mittwoch, 1. November, 15 Uhr Mühlenbach – Taisersdorf Samstag, 3. November, 20 Uhr Taisersdorf – Rheinfelden Samsta, 10. November, 20 Uhr Appenweier – Taisersdorf Samstag, 17. November, 20 Uhr Gottmadingen – Taisersdorf Samstag, 24. November, 20 Uhr Taisersdorf – Haslach i.K. Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr Urloffen II – Taisersdorf Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr Taisersdorf – Schiltigheim II Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr Furtwangen – Taisersdorf Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr Taisersdorf – Schuttertal Neue Regeln Im Vergleich zu den Vorjahren gab es nur geringfügige Regeländerungen. Die wesentliche Korrektur betrifft die Passivität im griechisch-römischen Stil, wo das sogenannte „Negative Ringen“ durch die Kampfleiter stärker durch Verwarnungen bestraft werden soll. Bei der angeordneten Bodenlage, die bei Passivität im griechisch-römischen Stil nur einmal pro Runde ausgesprochen werden darf, muss der Untermann flach auf der Matte liegen. Die Gewichtsklassen (kg) bleiben mit 57, 61, 66, 71, 75A, 75B, 80, 86, 98 und 130 unverändert.

