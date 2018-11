von SK

Ringen, Oberliga

KSV Gottmadingen

VfK Mühlenbach

18:15 (7:11)

Den Ringern des KSV Gottmadingen ist die Revanche für die Vorrundenniederlage in Mühlenbach gelungen. Nach spannenden Kämpfen bei bester Stimmung in der Halle standen die Hegauer am Ende als Sieger auf der Matte.

Georgios Scarpello machte einen ganz starken Kampf gegen Csaba Horvath und gewann deutlich mit 11:1 (3:0). Rolf Keller war gegen den offensiven Patrik Schwendemann ohne Chance und unterlag durch technische Überlegenheit (3:4). Florin Gavrila hatte keinen Gegner (7:4). Daniel Weh musste sich nach sechs Minuten 0:12 geschlagen geben, konnte aber eine deutlichere Niederlage verhindern und gab nur den Dreier ab (7:7). Auch Jannik Köpsel konnte gegen Simon Volk eine deutliche Niederlage nicht verhindern, so lagen die Gäste zur Pause mit einer 11:7-Führung vorn.

Nach der Pause verlor Vitalij Pustowit überraschend klar, die Gäste bauten ihre Führung aus (14:7). Yan Ceban brachte die Hegauer mit einem Überlegenheitssieg (4. Minute) wieder heran, und als Konstantin Schneider zum 14:14 ausglich, wurde die Stimmung auf beiden Seiten immer besser. Einen Herzschlagduell lieferten sich Arthur Stang und Paul Vollmer. Der Gottmadinger führte lange, musste sich aber 15:17 geschlagen geben, hatte aber die Begegnung offen gehalten. Botond Lukas gewann, drehte Marco Neumeier bis zum Überlegenheitssieg und sicherte dem KSV Gottmadingen die Punkte.

Mit viel Einsatz und in Top-Besetzung hatten die Hegauer die Revanche erzwungen. Bei jeweils fünf gewonnenen Duellen waren dem KSV Gottmadingen die höheren Wertungen gelungen.

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Georgios Scarpello – Csaba Horvath 11:1 PS (3:0)

130F: Rolf Keller – Patrik Schwendemann 0:15 TÜ (3:4)

61F: Florin Gavrila kampflos OG (7:4)

98G: Daniel Weh – Alexander Müller 0:12 PS (7:7)

66G: Jannik Köpsel – Simon Volk 0:16 TÜ (7:11)

86F: Vitalij Pustowit – Mario Eble 0:10 PS (7:14)

71F: Yan Ceban – Franz Vollmer 16:0 (11:14)

80G: Konstantin Schneider – T. Neumeier 10:0PS (14:14)

75G: Arthur Stang – Paul Vollmer 15:17 (14:15)

75F: Botond Lukas – Marco Neumeier 16:0 TÜ (18:15)

