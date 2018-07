Tennis, Badenliga: TC Markdorf – TC RW Baden-Baden 7:2; TC Markdorf – TC Schriesheim 7:2. – Ein doppelter Heimspieltag des TC Markdorf in der Badenliga stand auf dem Programm. Und da als Gäste die beiden Kellerkinder TC RW Baden-Baden und TC Schriesheim anreisten, spekulierte TCM-Coach Jens Goldmann auf zwei Siege und damit auf das Ende aller Sorgen um den Klassenerhalt. Seine Wünsche wurden erfüllt: Die beiden Partien hatten einen nahezu identischen Verlauf, die Gastgeber gaben jeweils nur ein Einzel im Matchtiebreak ab und somit war die Entscheidung zugunsten des TC Markdorf gefallen. Die Doppel wurden geschenkt, die Aktiven konnten sich so spannendem und hochklassigem Tennis zuwenden – dank der TV-Übertragung aus Wimbledon im Clubheim.

Am Samstag deutete schon vor dem ersten Aufschlag alles darauf hin, dass gegen das sieglose Schlusslicht der dritte Sieg im vierten Saisonspiel gelingen würde, denn die Aufstellung der Gäste ließ keine andere Schlussfolgerung zu. So kamen dann auch alle Markdorfer Spieler zu relativ deutlichen Zwei-Satz-Siegen. Lediglich Denis Brizic tat sich schwer. Er entschied zwar den ersten Satz für sich, musste den zweiten aber abgeben und hatte im Matchtiebreak mit 11:13 das Nachsehen.

Gut ausgeruht konnte man daher am Sonntag den Vorletzten, den TC Schriesheim, empfangen. Vor guter Kulisse kamen die Markdorfer Spieler wieder zu teilweise ungefährdeten Zwei-Satz-Siegen. Nur TCM-Spitzenspieler Alexander Sadecky, der phasenweise auf einem guten Weg war, musste in den Matchtiebreak und gab diesen mit 7:10 ab. Doch da war die Entscheidung bereits gefallen, der TC Markdorf hatte seine fünf Matches gewonnen und auf die Doppel wurde erneut verzichtet. Der Klassenerhalt durfte gefeiert werden, auch wenn sich durch die Abstiegssituation in der Regionalliga ein Szenario mit drei Absteigern aus der Badenliga ergeben könnte.

„Jetzt wollen wir Villingen ein wenig ärgern! Denn wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, dann ist das wohl ein Spitzenspiel“, geht der Blick von TCM-Coach Jens Goldmann schon zum kommenden Wochenende, an dem die Markdorfer beim Tabellenführer und Titelanwärter TC BW Villingen antreten werden.

