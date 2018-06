von SK

Segeln: Traditionell richtet die Seglergemeinschaft Überlingen für Jollensegler die Hafen-Ost Jollenregatta am letzten Juni-Wochenende aus. Eingeladen sind dazu die Segler der Einhand-Jollenklassen Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 und Europe. Für die Laserjollen wurde die Regatta in diesem Jahr als Distriktmeisterschaft Süd (Bayern und Baden-Württemberg) mit einem erhöhten Wertungsfaktor für die Rangliste gewertet.

Der Einladung waren 75 Segler gefolgt, die zum Teil mit Begleitung, Wohnmobilen oder Zelten und immer mit dem eigenen Boot aus ganz Süddeutschland angereist waren – viel Arbeit für den Leiter des Wettfahrt-Ausschuss Mathias Heitzmann und den Wettfahrtleiter Steffen Jahn. Möglich wurde die Durchführung aber erst durch die tatkräftige Hilfe vieler Vereinsmitglieder, die bei der Bewirtung, beim Bojenlegen, auf dem Startschiff oder im Wettfahrtbüro tätig waren.

Enttäuschend allerdings war der erste Regattatag, da der Wind so schwach blieb, dass reguläre Wettfahrten nicht möglich waren. Auch der Sonntag ließ in Sachen Wind nichts Gutes ahnen, die Wettervorhersagen versprachen erneut keinen Wind. Aber die Wettfahrtleitung blieb zuversichtlich, und tatsächlich setzte sich gegen 11 Uhr ein einigermaßen stabiler Südwind durch. So konnten trotz geringem und wechselndem Wind zwei reguläre Wettfahrten für alle Bootsklassen durchgeführt werden.

Aufgrund einer Protestverhandlung durch das Schiedsgericht dauerte es dann noch ein wenig, bis zur Siegerehrung dann die Medaillen vergeben werden konnten. Die Gold-, Silber- und Bronze-Medaille der Distriktmeisterschaft Süd bei den Laser 4.7 erhielten Bendix Mayer (Konstanzer Yachtclub), Felix Frey (Segelclub Alpsee-Immenstadt) und Elias Fauser (Konstanzer Yachtclub).

Bei den Laser Radial waren das Patrick Keck (YC Meersburg), Nina Loser (Augsburger SC) und Florian Hafner (Skipper-Gilde Schwaben) und bei den Laser Standard Christoph Wurm (Augsburger SC), Marc Funken (BYC Überlingen) und Florian Jungbauer (Herrschinger SC). Bei den Europe-Jollen gewann Sabine Mochinsky (Bühler Segelfreunde) vor Viola Loos vom Stuttgarter Segel-Club.

