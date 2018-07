Leichtathletik: Es hätte besser kaum beginnen können für Johanna Siebler: Die 18-jährige aus Überlingen legte im Siebenkampf bei der U-20-Weltmeisterschaft im finnischen Tampere zum Auftakt mit 14,29 Sekunden eine persönliche Bestzeit über 100 Meter Hürden hin. Ihr Ziel, unter die besten Zwölf zu kommen, schien in greifbarer Nähe zu sein. Dann aber folgte der Hochsprung, was alles ändern sollte.

„Eigentlich habe ich mich super wohl gefühlt“, sagt Johanna Siebler. „Bis zur Höhe von 1,53 Meter lief auch alles nach Plan.“ Dann riss sie zwei Mal über 1,56 Meter. Im letzten Versuch wollte sie noch einmal alles reinlegen. Die Trainer gaben ihr Tipps, den Anlauf leicht zu verändern und schneller anzulaufen. Dann der Schock: Beim letzten Versuch zog sich die 18-Jährige eine schmerzhafte Fersenprellung zu, die Fortsetzung des Wettkampfes stand für sie auf der Kippe. „Das war ganz klar unser Fehler“, gab ihr Vater und Trainer Bernd Siebler nach dem Wettkampf zu. „Ich mache mir deswegen Vorwürfe.“

Die lange Pause bis zum Kugelstoßen wurde genutzt, um Johanna Siebler wieder fit zu bekommen. „Bei einer Weltmeisterschaft gibt man nicht einfach so auf“, sagt die Siebenkämpferin. „Ich wollte alles versuchen und wurde von den Physios gut betreut.“ So stieß sie die Kugel noch auf beachtliche 13,34 Meter, die viertbeste Weite im gesamten Teilnehmerfeld. „Beim abschließenden 200-Meter-Lauf fehlten mir die zwei Wochen Training in der Vorbereitung, in der ich verletzt war“, sagt sie zu ihrer Zeit von 26,26 Sekunden.

Über Nacht wurde erneut viel für die Ferse getan, doch die Schmerzen blieben. Siebler wollte aber unbedingt weitermachen. Im Weitsprung kam sie mit 5,61 Metern nicht an ihre Bestleistung heran, zeigte aber ein unglaubliches Kämpferherz. Bei ihrer Paradedisziplin Speerwurf kam sie auf beachtliche 43,19 Meter. „Im zweiten Versuch war der Schmerz wieder im Hinterkopf, und ich war leicht blockiert“, berichtet die Überlingerin, die dann auf den dritten Versuch verzichtete.

Im 800-Meter-Lauf sorgte Siebler dann nochmal für ein Ausrufezeichen. „Der Lauf war unheimlich schnell“, so die 18-Jährige, „ich versuchte so gut es ging dranzubleiben.“ Trotz Trainingsrückstand legte sie eine Zeit von 2:28.12 Minuten hin und lief trotz Fersenverletzung Saison-Bestleistung.

Mit 5296 Punkten landete Johanna Siebler auf dem 19. Platz. Die 234 Punkte, die ihr für Platz zwölf fehlten, wären ohne Verletzung wohl locker drin gewesen. „Es war ein schwieriger Wettkampf für mich“, lautet ihr Fazit. Trainer Bernd Siebler zeigte sich vor allem vom Willen seiner Tochter beeindruckt: „Sie hat gezeigt, dass sie eine wahnsinnige Kämpferin ist. Ich war zwischendurch kurz davor, ihr zur Aufgabe zu raten“, so Siebler. „Hinsichtlich der Verletzung in der Vorbereitung sowie der Fersenprellung im Wettkampf ist dieser 19. Platz nicht hoch genug zu bewerten.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein