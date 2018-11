Fußball, Landesliga: Noch vor wenigen Wochen war die Lage bei der SpVgg F.A.L. mehr als angespannt. Eigentlich hatte der Club das Ziel, im vorderen Drittel mitzumischen, stand dann aber plötzlich auf dem drittletzten Platz – bei fünf möglichen Absteigern alles andere als beruhigend.

Kurz vor der Winterpause sieht es für die Elf von Trainer Joachim Ruddies aber wieder etwas freundlicher aus. Die Lage in der Verbandsliga könnte dafür sorgen, dass nur drei Teams am Ende der Runde in die Bezirksliga müssen. Aber auch aus eigener Kraft konnte man für Entspannung sorgen, von den letzten sechs Spielen ging nur eines verloren.

„Die Niederlage in Neustadt wirft schon einen kleinen Schatten, aber ansonsten läuft es im Moment ganz gut“, bestätigt Coach Ruddies. Beim Tabellenführer FC Bad Dürrheim holte seine Elf zuletzt drei Punkte. „Dass Bad Dürrheim in der Vorwärtsbewegung gut ist, weiß man ja. Und da muss ich meinen Spielern ein Kompliment machen, denn die haben sich da voll reingehauen.“ Zwar war von einer großen Effizienz der Gäste beim Spiel in Bad Dürrheim die Rede, doch Ruddies betont: „Wir hatten noch weitere Chancen und hätten den Sack schon früher zumachen können. Verglichen mit der Ausbeute vor wenigen Wochen war das aber jetzt schon deutlich besser.“

Geht man von drei Absteigern aus, ist der Abstand auf die Gefahrenzone immerhin schon auf sechs Zähler angewachsen. Vor der Winterpause würde die Spielvereinigung das Polster gerne noch etwas vergrößern, doch der kommende Gegner heißt FC Überlingen und steht auf dem dritten Rang – zugleich das letzte Spiel in diesem Jahr. Keine leichte Aufgabe für die SpVgg F.A.L.

Es stellt sich die Frage, ob für die Ruddies-Elf, jetzt, wo es besser läuft, die Pause zum unpassenden Zeitpunkt kommt. „Nein, es freut sich jetzt doch jeder auf die Winterpause“, verneint der F.A.L.-Trainer, auch wenn er einräumt: „Es wäre natürlich schön, wenn wir den Lauf mitnehmen könnten.“

Aber planbar ist nichts in dieser Liga. Schon zum wiederholten Male strauchelten am ersten Rückrundenspieltag die Spitzenteams, Markdorf gibt ein zaghaftes Lebenszeichen, Stockach, vor wenigen Wochen Tabellenfünfter, muss wieder nach unten schauen und nur zwölf Punkte trennen den 13. vom Tabellenführer.

„Diese Runde ist kurios“, so Joachim Ruddies, der als einer der erfahrensten Landesligatrainer weiß, wovon er spricht. Keiner der Titelanwärter konnte überzeugen, auf der anderen Seite beginnt die kritische Zone schon weit oben in der Tabelle. Nicht gerade beruhigend für Spieler, Trainer und Funktionäre, aber spannend für die Fußballfreunde in der Region.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein