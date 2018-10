von SK

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – SG Kappelwindeck/Steinbach (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Nach dem erneuten Auswärtserfolg in Gröbenzell wollen die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach nun endlich auch in der Riesenberghalle doppelt punkten. Zu Gast ist der Aufsteiger SG Kappelwindeck/Steinbach.

Das letzte Spiel des SV Allensbach beim Zweitligaabsteiger Gröbenzell war lange ausgeglichen, ehe sich der HCD in der zweiten Halbzeit bis auf drei Tore absetzen konnte. Doch mit absolutem Willen und tollem Handball drehte der SVA die Partie zu seinen Gunsten und gewann am Ende mit 34:31. Nun will die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz vor heimischem Publikum nachlegen und sich für die tollen Auswärtsleistungen belohnen.

Die SG Kappelwindeck/Steinbach ist seit Jahren für ihre gute Jugendarbeit bekannt und erntet diese Früchte aktuell als Aufsteiger in die 3. Liga Süd. Neben dem SV Allensbach und der HSG Freiburg steht damit eine weitere Mannschaft aus Südbaden in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Eng mit dem Erfolg im Rebland verknüpft ist der Name Arnold Manz, der als Sportlicher Leiter auch weiterhin an der Seitenlinie bei der SG Kappelwindeck/Steinbach steht. Aus einer ausgeglichenen Mannschaft ragte in der letzten Partie gegen die HSG Würm-Mitte Junioren-Nationalspielerin Laetitia Quist mit elf Treffern heraus.

Für den SV Allensbach wird es wichtig sein, dass alle angeschlagenen Spielerinnen wieder bei 100 Prozent sind. Es wird vor allem wieder auf ein starkes Kollektiv ankommen, welches die Allensbacherinnen schwer ausrechenbar macht und den Gegner vor Probleme stellt. Ein Wiedersehen gibt es mit Sarina Müller, welche nach der vergangenen Saison ausbildungsbedingt nach Steinbach gewechselt ist. (asp)

