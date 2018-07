von Autorenzeile

Fußball, Markdorf Cup: Mit torreichen Favoritensiegen ging es am Wochenende in die Endrunde beim Markdorf Cup. Gastgeber SC Markdorf konnte die guten Eindrücke der Qualifikation nicht bestätigen und musste zwei herbe Niederlagen hinnehmen. Am heutigen Montag und am Dienstag kommt es somit zu den entscheidenden Spielen um den Gruppensieg und damit um die Finalteilnahe.

FV Ravensburg – SV Weingarten 5:0 (3:0). – Nur in der Anfangsphase konnte der Qualifikant aus Weingarten gegen den Ravensburger Oberligisten mithalten, dann setzte sich das technisch deutlich bessere Spiel durch. FV-Spielertrainer Steffen Wohlfahrt bot ein junges Team auf, das zuweilen den Ball gut laufen ließ, sich eine Vielzahl von Chancen erspielte und so zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg kam.

Tore: 1:0 (12.) Schäch, 2:0 (24.) Hettel, 3:0 (35.) Wohlfahrt, 4:0 (57.) Wohlfahrt, 5:0 (65./FE) Hörtkorn. – SR: Ehing (Welschingen). – Z: 80.

SC Pfullendorf – SC Markdorf 7:0 (5:0). – Vom Anpfiff weg wirkte der Verbandsliga-Aufsteiger SC Pfullendorf frischer und bissiger, während die Gastgeber nie so richtig ins Spiel fanden. Bestes Beispiel war der Treffer zum 3:0. Auf der Außenbahn konnte sich Stefan Zimmermann nahezu ohne Gegenwehr gegen drei Markdorfer Spieler durchsetzen, seinen Pass ins Zentrum musste Mustafa Akgün nur noch einschieben. Die Pfullendorfer zeigten sehenswerte Spielzüge, allerdings gingen sie vor allem in der zweiten Hälfte mit den herausgespielten Chancen fahrlässig um, sonst wäre der Sieg wohl noch deutlich höher ausgefallen.

Tore: 1:0 (15.) Fischer, 2:0 (24.) Stützle, 3:0 (30.) Akgün, 4:0 (35.) Stützle, 5:0 (41.) Gruler, 6:0 (47.) Stützle, 7:0 (76./FE) Huber. – SR: Würzer (Salem). – Z: 150.

SC Markdorf – TSV Berg 1:5 (1:5). – Schon in der Anfangsphase war der württembergische Landesligist TSV Berg tonangebend und erspielte sich Torchancen, doch erst ein Schuss von Kalteis in der 13. Minute brachte zählbaren Erfolg. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: Ein von Methner abgeschlossener Konter und ein weiterer Kalteis-Treffer sorgten für eine 3:0-Führung des TSV nach 19 Minuten. In der 26. Minute kamen die Gastgeber erstmals vor das gegnerische Tor, doch im Gegenzug fiel auch schon das 0:4. Wenige Minuten vor der Pause verkürzte Kristen mit einem unhaltbaren Distanzschuss auf 1:4. Doch schon wenig später das 1:5 nach einem umstrittenen Hand-Strafstoß, was zugleich Pausen- und Endstand war.

Tore: 0:1 (13.) Kalteis, 0:2 (15.) Methner, 0:3 (19.) und 0:4 (27.) Kalteis, 1:4 (38.) Kristen, 1:5 (40./HE) Biggel. – SR: Jeising (Gailingen). – Z: 185.

SV Weingarten – VfB Friedrichshafen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (54./FE) Hohmann, 1:1 (85.) Muresan. – SR: S. Ebe (Kluftern). – Z: 100.

Die nächste Partie:

Montag, 19 Uhr: TSV Berg – SC Pfullendorf

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein