Schwimmen: In den vergangenen fünf Jahren hat im Wesentlichen der Sport das Leben von Jannik Höntsch bestimmt. Im Frühjahr 2013 zog der damals 15-Jährige vom Bodensee an die Saale. Der Schwimmer des SK Sparta Konstanz folgte dem Ruf der Sportschulen aus Halle, wo er fortan im Klassenzimmer büffelte und im Kraftraum oder Hallenbad nicht selten mit dem deutschen Schwimmstar Paul Biedermann an seiner sportlichen Form feilte. „Der Wechsel nach Halle hat sich definitiv gelohnt, ich würde es immer wieder machen“, blickt Höntsch zurück. „Ich bin stolz auf das, was ich erleben durfte und im Schwimmen erreicht habe und froh, welche Leute ich kennenlernen durfte.“

Zuletzt hatten sich allerdings die Prioritäten etwas verschoben: Abitur und Führerschein waren wichtiger als schnelle Zeiten im Becken. Zudem beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für den 20-Jährigen, der in dieser Woche aus der WG mit Turner Nick Klessing ausgezogen ist. Ein Jahr wird Jannik Höntsch bei seiner Familie in Allensbach sein, ehe er voraussichtlich im September 2019 mit einem Stipendium an einer Universität in Hawaii schwimmen und studieren wird. „Hawaii ist mein großes Ziel. Das Team dort schwimmt in der ersten College-Liga, da sind schon auch internationale Größen mit dabei“, sagt Höntsch, der selbst den Sprung in die deutsche Spitze geschafft hatte – „auch wenn es noch nicht für ein internationales Event gereicht hat“, wie Höntsch sagt.

Sein Vater Johannes Briechle war selbst als Student in den USA und schwärmte dem Filius von der Atmos­phäre dort vor. „Ich unterscheide zwischen den Reizen, die da auf mich zukommen werden“, sagt Jannik Höntsch. „Sportlich habe ich von ehemaligen Studenten, auch von Papa, gehört, wie groß der Zusammenhalt ist und sich alle zu Höchstleistungen pushen. Dann will ich natürlich auch meinen Horizont erweitern und eine ganz neue Kultur kennenlernen und sehen, wie ich mich schlage an ganz neuen Orten und mit ganz neuen Menschen.“

Zuvor jedoch will er den Sommer an ganz bekannten Orten mit Menschen verbringen, die ihn schon lange begleiten: die Sparta-Schwimmer zum Beispiel. An diesem Sonntag stehen die internationalen Bodenseemeisterschaften in der Konstanzer Therme in Höntschs Terminkalender. „Ich will mich jetzt zuhause wieder fit machen und in Ruhe an meinen Schwächen arbeiten und verstärkt auf meinen Körper hören. In den letzten Jahren hatte ich alles dem Erfolg untergeordnet“, sagt der 20-Jährige, der in der Therme über 400 Meter Kraul starten wird, sich aber besonders auf die Staffel-Wettkämpfe über 4x100 Meter Kraul und 4x100 Meter Lagen mit seinen alten Kumpels freut.

In Konstanz wird Jannik Höntsch gemeinsam mit Philipp und Benjamin Singer starten, die sich zuletzt verstärkt auf die Uni konzentriert hatten, sowie mit Johannes Napel aus Singen, der neu zu dem alt bekannten Trio gestoßen ist. „Der Ehrgeiz ist schon groß, da was zu reißen“, sagt Höntsch, der hofft, dass die „Aufbruchsstimmung und Motivation in der Mannschaft wieder aufkommen“, die er von früher kennt. „Die Staffel war immer schon das große Highlight. Den Teamgeist habe ich nirgendwo anders so erleben dürfen“, sagt Höntsch, für den die Bodenseemeisterschaften stets etwas ganz Besonderes waren. „Da sind wir alle immer gerne gestartet. Man hat schließlich nicht so oft die Chance, sich mit den Schwimmern aus den ganzen Regionen vergleichen zu können.“

