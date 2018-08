Beachvolleyball: Zum dritten Mal in Folge werden die Baden-Württembergischen Meister im Beachvolleyball direkt am Bodenseeufer auf dem Überlinger Landungsplatz gekürt. Zum Abschluss der Sparkasse Bodensee Beach Days spielen zwölf Damen- und 16 Herrenteams im id-m Beach Cup jeweils um den Landesmeister. Dabei werden auch dieses Jahr wieder spannende Spiele erwartet, da sich für dieses Turnier nur die besten Mannschaften der Ba-Wü-Beach-Tour qualifiziert haben.

Bei den Männern geht das Duo Tobias Brand/Jonas Reinhardt als Favorit in das Turnier. Interessant wird es werden, wie sich die Friedrichshafener Florian Schweikart/Niklas Stooß schlagen werden. Auf der Setzliste sind sie an Nummer drei positioniert. Die Lokalmatadoren kommen dieses Jahr mit Andreas Bender und Hannes Lampert aus Radolfzell. Allerdings müssten sie gewaltig über sich hinauswachsen, um am Sonntag noch im Rennen zu sein.

Im Frauenfeld gibt es dieses Jahr in Überlingen überhaupt keine Lokalmatadoren. An Nummer eins gesetzt sind Alena Jung aus Rottenburg und Julia Reich aus Villingen. Ihre größten Herausforderinnen sollten Pia Lemberger und Laura Sutor sein. Das Duo kam im Verlauf der Saison immer besser in Fahrt. Nicht zu unterschätzen sind allerdings auch Sandra Szychowska und Magdalena Rapacz-Matras, die in diesem Jahr noch auf gar keinem Innenstadtturnier gestartet sind.

Beachtennis

Am Donnerstag wurden im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days Weltranglistenpunkte im Beachtennis vergeben, mit einer Titelverteidigung. Kevin Fischer und Noah Maertens aus der Schweiz waren zwar nur an Position drei gesetzt, sie verteidigten aber den Bodensee Therme Beachtennis Cup. Dabei profitierten sie von einer Verletzung von Alexander Bailer, der sich im Halbfinale einen Muskelfaserriss zuzogen hatte, mit Benjamin Blank aber dennoch ins Finale einzog. Dort konnt das Duo nicht mehr antreten, sodass Fischer/Maertens kampflos siegten. Im Halbfinale setzten sich die Schweizer gegen die top gesetzten Oliver Munz und Alexander Staehle durch.

