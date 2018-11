von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: TSV Neuhausen/Filder – HSG Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, Egelsee-Sporthalle). – Nach neun Siegen in Folge surft Spitzenreiter HSG Konstanz auf einer großen Euphoriewelle. Nur einer nicht: Trainer Daniel Eblen. Trotz 22:4 Punkten, 34:21-Gala gegen Willstätt, trotz beeindruckender Erfolgsserie. Sein Fokus liegt auf dem nächsten schweren Auswärtsspiel.

Bei Neuhausen/Filder freut man sich auf den Tabellenführer. Als einfachstes Spiel der Saison wird dort das Duell gesehen. „Konstanz hat alles, um die Liga zu gewinnen“, sagt TSV-Trainer Eckard Nothdurft, „ihre große Stärke ist, dass sie keine Schwäche haben. Daniel Eblen verfügt über die beste Mannschaft und ich bin mir sicher, dass wir zum letzten Mal in der Saison einen Tabellenführer in der Egelseehalle begrüßen dürfen.“

Groß ist die Freude über Platz eins, dennoch bleibt Daniel Eblen nüchtern – zumindest teilweise. Obwohl er als Übungsleiter stets die Analyse im Hinterkopf hat, wenig Wert auf spektakuläre Aktionen legt, die die Fans verzücken, so hat ihm seine Mannschaft dennoch Freude bereitet. „Man geht als Trainer weniger emotional ran“, erklärt er, und fügt lächelnd an: „Dass wir jedoch sehr wenige Fehler machen, dennoch hohes Tempo spielen und mit guten Abschlüssen sehr effizient waren, dazu eine sehr gute Abwehr stellen und kaum leichte Gegentore zulassen, begeistert auch den Trainer.“ Im gleichen Atemzug schiebt er hinterher, dass man trotzdem „nicht übermäßig euphorisiert sein muss. Die Jungs machen das toll“, lobt er, doch der 44-Jährige stellt klar, dass er wisse, wie schwer so etwas konstant durchzuziehen sei. „Bei uns schwelgt keiner in Euphorie. Es gilt die gleiche Konzentration wie zuletzt.“

Neuhausen schätzt er mit seinem Tempospiel und der offensiven und variablen 3:2:1- oder 5:1-Deckung als sehr gefährlich ein. Es mag auf den ersten Blick verwunderlich sein, dass der HSG-Coach die TSV-Defensive ausdrücklich nicht ausnimmt. 406 Gegentore bedeuten die meisten der Liga. Eblens Erklärung: „Neuhausen geht ein unglaublich hohes Tempo im Angriff und über die schnelle Mitte. Dadurch kommt es zu sehr vielen Angriffen und Toren auf beiden Seiten. Die vielen Gegentore sind deshalb nicht auf eine schwache Defensive zurückzuführen, im Gegenteil.“

Gegen die HSG Konstanz soll dies aber nicht der Fall sein. Dafür wollen mindestens 50 mitreisende Fans sorgen. „Toll“, freut sich der HSG-Verantwortliche, „dass man auswärts so unterstützt wird.“ Und der Privat-Fanclub von Fabian Wiederstein wird unweit von dessen Heimat eine stattliche Anzahl weiterer HSG-Schlachtenbummler mitbringen. „Ich freue mich sehr auf das Spiel“, blickt Wiederstein voraus. „Es werden, zehn Minuten von Zuhause, viele Freunde da sein. Dazu der volle Fanbus, Wahnsinn.“ Sein Trainer fordert schnellen Handball und vor allem im Kopf große Beweglichkeit, um die Hürde Neuhausen zu überspringen und Sieg Nummer zehn zu sichern. Dann wäre selbst Eblen wieder begeistert von seiner jungen Mannschaft.

