von SK

Frauenhandball, 3. Liga: TuS Metzingen II – SV Allensbach (Sonntag, 17 Uhr). – Souverän war er, der Auftritt der Drittligahandballerinnen des SV Allensbach im Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim II. Teamchef Oliver Lebherz hatte vor dem Spiel „volle Konzentration und den nötigen Respekt“ gefordert, und das setzte seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit eindrucksvoll um und gewann am Ende mit 32:17. Am Sonntag wartet nun mit dem TuS Metzingen II die nächste Bundesligareserve auf die Allensbacherinnen – und die ist deutlich stärker einzustufen als die Bietigheimerinnen. Aktuell steht die Mannschaft von Edina Rott mit 8:6 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und gilt als Wundertüte der 3. Liga Süd. Das Drittliga-Team des TuS dient immer wieder Spielerinnen der ersten Mannschaft als Plattform, um Spielpraxis zu sammeln. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider (Sieg gegen Möglingen, Niederlagen gegen Pforzheim und Bietigheim) und macht die Mannschaft schwer ausrechenbar. Für Torgefahr sorgt auf jeden Fall das Trio Kubasta, Welser und Wagner, auf welches der SV Allensbach ein besonderes Augenmerk legen muss.

Die Allensbacherinnen waren zuletzt ebenfalls schwer ausrechenbar, weil die Mannschaft geschlossen auftrat und jede Spielerin ihren Teil zum Erfolg beitrug. Zudem sorgen die Fortschritte im Athletikbereich dafür, „dass die Mannschaft von Beginn an Vollgas gibt und dieses Level auch gegen Ende des Spiels abrufen kann“, so Teamchef Oliver Lebherz. Gegen die SG BBM Bietigheim II legten die Allensbacherinnen auch wieder eine sehr gute Variabilität und Spielwitz im Angriff an den Tag, was sie beim TuS Metzingen ebenfalls abrufen wollen, um die gegnerische Defensive zu knacken.

Eine Hiobsbotschaft musste der SV Allensbach aber unter der Woche verkraften: Für Julia Willauer ist die Saison beendet. Sie wird im Januar am Knie operiert und fällt damit für den Rest der Runde aus. „Das ist natürlich handballerisch ein großer Verlust. Sie wird aber weiterhin bei der Mannschaft sein und ihre Aufgaben als Teamkapitän erfüllen“, so der Vorsitzende der Drittligamannschaft, Andreas Spiegel. (sk)

