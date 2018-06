Fußball vor 23 Stunden

Henning Bröski: "Wir stehen wieder auf!"

Im Vorjahr hat der FC RW Salem gerade noch den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft, nach dem Scheitern des Vizemeisters FC 08 Villingen II in der Relegation ist nun der Gang hinab in die Bezirksliga bittere Realität. Ein Gespräch mit dem Salemer Spielausschussvorsitzenden Hennig Bröski