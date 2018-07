von SK

Leichtathletik: Für die Qualifikation zum Finale der Badischen Mannschaftsmeisterschaft (BSMM) im September fuhren sechs Mädchen des TV Engen in den Schwarzwald nach Lenzkirch, um die erforderlichen Punkte zu sammeln und sich unter den besten acht Mannschaften Badens zu platzieren. Dazu kommen jeweils zwei Athleten aus jeder Mannschaft in den fünf Disziplinen in die Wertung.

In der ersten Disziplin, dem Weitsprung, blieben Amelie Arians (4,22m), Sandra Kotsch (4,36m) und Svenja Czombera (3,68m) noch deutlich unter ihren Möglichkeiten. Im anschließenden Kugelstoßen jedoch stieß Jondra Reiter die Drei-Kilogramm-Kugel auf starke 9,62m und verbesserte ihre Bestleistung beträchtlich. Kotsch blieb allerdings mit 8,47m weit unter ihren Möglichkeiten. Janine Peters kam auf 8,35m. Über 100m sprintete Arians in 13,75s ins Ziel, Franka Baumann brauchte 14,10s, und für Svenja Czombera blieben die Uhren bei 15,62s stehen. Im 4x100m-Staffellauf gelangen Franka Baumann, Amelie Arians, Sandra Kotsch und Jondra Reiter gute Wechsel, und die Uhr zeigte 54,01s.

Im abschließenden 800m-Lauf kam Baumann auf 2:35,81min, Reiter verbesserte sich auf 2:47,63min, und Czombera kam nach 3:20,47min ins Ziel. In diesem Durchgang haben die Engenerinnen 4711 Punkte gesammelt und müssen nun abwarten, ob diese Punktzahl für den Endkampf reicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein