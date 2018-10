von SK

Fußball, Regionalliga Süd, Frauen:

TSV Crailsheim

Hegauer FV

3:1 (1:1)

Den Start verschlief der Hegauer FV komplett. Bereits nach 51 Sekunden erzielte Sophia Klärle mit einem Schuss aus 18 Metern das 1:0 für ihre Farben. Die Gäste nahmen das Spielgeschehen danach in die Hand und zogen ihrerseits ein sehr gutes Kombinationsspiel auf. In der 28. Minute dann der Ausgleich. Durch einen Ballverlust im TSV-Mittelfeld setzten sich die Hegauerinnen über halblinks durch. Der erste Versuch ging noch an den Posten, den Abpraller nahm Lea Scharf dankend an und verwandelte aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1. Kurz danach hatte auch Crailsheim nach einer Standardsituation eine Torchance. Klärle zirkelte einen Freistoß aus knapp 18 Metern in die untere Ecke, Straub war aber zur Stelle. Auch der Hegauer FV hatte den Führungstreffer auf dem Fuß. Nach einer Ecke nahm Luisa Radice den Ball volley und verfehlte nur knapp das Tor.

Crailsheim spielte im zweiten Abschnitt konzentrierter. Der Hegauer FV war sichtlich beeindruckt und brachte kaum mehr gefällige Kombinationen wie in der ersten Halbzeit zustande. Das Spiel fand nun überwiegend in der Hälfte der Gäste statt. In der 84. Spielminute traf erneut Klärle aus 14 Metern unhaltbar ins rechte obere Toreck zum 2:1. Crailsheim nutzte danach eine Verwirrung in der Hintermannschaft der Gäste aus. Nach einem Eckstoß verwandelte Luisa Scheidel per Kopf zum Endstand von 3:1. HFV-Coach Gino Radice: „Dass ein Spiel 90 Minuten dauert, sollte sich auch bis zu uns rumgesprochen haben. Warum wir in der zweiten Halbzeit das Spiel so aus der Hand gegeben haben, ist für mich unerklärlich“.

Tore: 1:0 (1.) Klärle, 1:1 (29.) Scharf, 2:1 (84.) Klärle, 3:1 (90.) Scheidel.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein