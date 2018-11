von SK

Fußball, Regionalliga Süd, Frauen

SV Alberweiler

Hegauer FV

2:0 (0:0)

Die Hegauerinnen hielten am 11. Spieltag gut mit, verloren aber am Ende aufgrund von zwei schnellen Toren zu Beginn der zweiten Halbzeit. Im unteren Drittel der Tabelle hat sich an diesem Spieltag nichts verändert. Die Teams aus München, Regensburg, Frauenbiburg und Sindelfingen, die mit der HFV-Elf um den Klassenerhalt kämpfen, kassierten ebenfalls Niederlagen, sodass es von der Tabellensituation her keine Veränderung gegeben hat. Die Hegauerinnen spielten gegen den gut organisierten und druckvollen Gastgeber ganz gut mit. Die erste Chance hatte Alberweiler durch einen Kopfball, der neben dem Tor landete (16.). In der 25. Minute war Teresa Straub im HFV-Tor rechtzeitig zur Stelle. Ein gefährlicher Schuss von Sibel Meyer wurde von Anja Hahn zum Eckball abgefälscht. Nach einem Eckball von Luisa Radice auf der anderen Seite, hatten die Gastgeberinnen Glück, dass Nadine Grützmacher den zu kurz abgewehrten Ball nur knapp verpasste (35.). Kurz vor der Halbzeit setzte Victoria Stvoric einen Distanzschuss knapp neben das HFV-Tor. Nach einer konzentrierten ersten Halbzeit kassierten die Hegauerinnen direkt nach Wiederanpfiff nach einer Unaufmerksamkeit das 1:0 (46.). In der 50 . Minute hatte Berenice Becker nach Hereingabe von Laura Frech den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Ball landete knapp neben dem SVA-Tor. Kurz darauf setzte sich HFV-Spielführerin gegen drei Gegenspielerinnen durch, brachte aber vor dem Tor leider nicht mehr genügend Druck in den Abschluss (52.). Danach hatten die Hegauerinnen eine unkonzentrierte Minute, Alberweiler erkannte das sofort und Ecem Cumert traf abgeklärt zum 2:0 (53.). Interessant wäre es sicher geworden, wenn der Kopfball von Nadine Grützmacher – nach Flanke von Berenice Becker – von SVA-Torhüterin Melanie Geiselhart nicht in letzter Sekunde mit einem klasse Reflex über die Querlatte gelenkt worden wäre. In der 73. Minute gab es eine kurze Spielpause, weil sich Schiedsrichterin Diana Ehmig verletzte und vom Assistenten ersetzt werden musste. Kurz darauf hatte Lea Scharf den Anschlusstreffer auf dem Fuß, setzte den Ball aber am langen Pfosten vorbei (74.). Die Mannschaft gab sich nie auf, die Einstellung stimmte. Jana Kaiser hatte in der 87. Minute eine Möglichkeit. Kurz vor Schluss landete dann ein herrlicher Kaiser-Freistoß an der Querlatte des Alberweiler Tors (90.). (roe)

Hegauer FV: Straub, Knisel (85. Schüler), Butsch (85. Storz), Sauter (46. Becker), Frech, Hahn, Kaiser, Griß, Scharf (80. Sabellek), Grützmacher, Radice.

Tore: 0:1 (46.) Stvoric, 0:2 (53.) Cumert. – SR: D. Ehmig (Stuttgart).

