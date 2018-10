von SK

Fußball, Regionalliga Süd, Frauen: Hegauer FV – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 11 Uhr, Hegau-Stadion). – Der Hegauer FV hat eine schwere Aufgabe vor der Brust. In der Begegnung Letzter gegen Erster sind die Rollen klar verteilt, die Gäste aus Ingolstadt stehen punktgleich mit dem FC Forstern an der Tabellenspitze und haben dabei sogar ein Spiel weniger. Mit einem Dreier gegen die HFV-Elf könnte sich der FC sogar einen kleinen Abstand verschaffen. Mit 28 Toren haben die Schanzerinnen derzeit die beste Offensive der Liga. Die Defensive gehört mit neun Gegentoren ebenfalls zu den Besten der Liga. Eine Niederlage mussten die Ingolstädterinnen bisher auch noch keine einstecken. Sieben Siege und zwei Unentschieden ist die starke Bilanz der Gäste.

Der Hegauer FV agiert als Wiederaufsteiger gerade sehr unglücklich und muss sich mit einer Berg- und Talfahrt auseinandersetzen. Vor zwei Wochen vergab die HFV-Elf Chancen für zwei Spiele und unterlag am Ende dem SC Regensburg mit 0:1. Am vergangenen Wochenende in Crailsheim zeigten die Hegauerinnen in der ersten Halbzeit ihre beste Saisonleistung und verloren dann den Faden. Die Schwankungen müssen abgestellt werden, wenn der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze gehalten werden soll. Michael Rösch vom HFV: „Wir müssen endlich auch mit Ergebnissen beweisen, dass wir mithalten können, gut mitspielen reicht nicht“. Bei einem Spiel weniger beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz derzeit sechs Punkte. Gegen den Tabellenführer können die Hegauerinnen als krasser Außenseiter frei aufspielen. Vielleicht sorgen sie ja für eine Überraschung. Dass sie gegen Ingolstadt punkten können, haben die Hegauerinnen vor zwei Jahren bewiesen – im Abstiegsjahr holte die HFV-Elf einen Sieg und ein Unentschieden.

Die B-Juniorinnen spielen am Samstag um 14 Uhr in der Oberliga Baden-Württemberg gegen den SC Sand. (roe)

