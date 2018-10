von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TSGHaßloch (Sonntag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Bis auf Tabellenplatz zwei ist die HSG Konstanz geklettert und hat den Rückstand auf Spitzenreiter Heilbronn-Horkheim auf nur noch zwei Zähler verkürzt. Nun wartet am Sonntag eine „kitzlige“ Aufgabe, wie Cheftrainer Daniel Eblen das Duell mit dem Drittletzten umschreibt.

Nervenkitzel hatte Eblen am vergangenen Wochenende ohne Mannschaft. Allerdings wartete er vergebens auf die sich ankündigende Geburt seiner Tochter. So saß er daheim und musste von seiner Frau beruhigt werden. Während sie sich über den Liveticker mit den Zwischenständen versorgte, traute sich der HSG-Coach lange nicht. „Erst zehn Minuten vor Schluss“, sagt er und lacht. „Wir sind uns bewusst, dass solche Spiele nicht alltäglich sind“, ordnet er den Erfolg ein. Nach einem Stotterstart und vielen kleinen Abstimmungsproblemen hat die junge Mannschaft Fahrt aufgenommen und zueinandergefunden.

Die TSG Haßloch macht deutlich, wie eng es in der 3. Liga Süd zugeht. Vergangene Saison schloss sie als Tabellenvierter ab, nun stehen zwei Siegen sechs Niederlagen gegenüber. Allerdings: Fünf davon nur mit einem oder zwei Toren Unterschied. Wie sich dies anfühlt, kann die HSG Konstanz mit fünf Ein-Tor-Niederlagen in der vergangenen Spielzeit nur zu gut nachempfinden. Eblen: „Haßloch verfügt über einen sehr variablen Angriff und spielt eine sehr aggressive Abwehr in ganz unterschiedlichen Formationen.“

Die Pfälzer Handballer seien eine Mannschaft, fährt der HSG-Coach fort, die versucht, das Tempo zu kontrollieren. „Hier müssen wir auf giftige Nadelstiche aufpassen“, warnt er mit Blick auf den sehr erfahrenen lettischen Nationalspieler Elvijs Borodovskis, den EHF-Cup erfahrenen Slowenen Ales Muhovec sowie Kreisläufer Stefan Job und Rückraum-Shooter Kevin Seelos.

Oft versuchten die TSG-Akteure, geduldig auf Fehler in der Abwehr des Gegners zu warten und diese zu provozieren. „Das ist eine ganz andere Aufgabe als zuletzt in Horkheim“, erklärt Daniel Eblen. „Aber auch eine gefährliche. Das ist eine gute Mannschaft, die hoch motiviert zu uns kommen wird.“

Damit dieser Spieltag für den Konstanzer Coach weniger nervenaufreibend verläuft, hofft er darauf, dass sich seine Spieler im Zwiespalt zwischen hohem Tempo und geringer Fehlerquote hervorragend präsentieren wie zuletzt im Topspiel. Gerade in diesem Punkt hat sich die HSG sehr positiv entwickelt, wenn auch Rückschläge nicht ausgeschlossen sind, wie Daniel Eblen ergänzt. „Ein bisschen Risiko ist immer dabei. Wir müssen das Gleichgewicht finden.“ Dann sollten die Handball-Fans viel Spaß an ihrer Mannschaft haben. Und Eblen ohne Baldriantee auskommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein