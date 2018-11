von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

TSV Neuhausen/F.

HSG Konstanz

24:27 (13:13)

Der zehnte Sieg in Folge war eine ganz schwere Geburt für die HSG Konstanz. In einer umkämpften, emotionalen und teilweise ruppigen Partie bestand der Drittliga-Spitzenreiter vom Bodensee die Reifeprüfung bei einem bärenstark aufspielenden TSV Neuhausen/Filder mit Ruhe und Geduld und dank einer guten Abwehrleistung. Mit 24:4 Punkten konnte die HSG den Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Balingen – zumindest vorübergehend – auf vier Zähler ausbauen.

Knapp 16 Minuten waren kurz vor Esslingen, der Geburtsstadt von Fabian Wiederstein, gespielt, da hielten die über 70 mitgereisten HSG-Fans kurz den Atem an. Timo Durst hatte die Gastgeber mit 8:5 in Front geworfen und es zeichnete sich ab, dass hier keine spielerische Gala-Vorstellung wie bei den Rhein-Neckar Löwen II oder zuletzt gegen Willstätt möglich war. Neuhausen agierte bissig und packte ordentlich zu, um die Konstanzer Spielfreude im Keim zu ersticken. Das brachte für Neuhausen zwar bis zum Schlusspfiff 24 Strafminuten inklusive zweier Roter Karten mit sich, doch gleichzeitig zeigte diese Marschroute zunächst auch die gewünschte Wirkung. Neuhausen witterte seine Möglichkeit. Zunächst vor allem dank Torwart Sebastian Arnold. Alleine in den ersten 20 Spielminuten blieb er unter anderem dreimal Sieger im Siebenmeterduell mit Paul Kaletsch oder Tom Wolf, der aber nach seiner Verletzung noch nicht wieder voll mitmischen konnte.

Doch Konstanz kämpfte und schlug zurück. Nach 23 Minuten dann großer Jubel im Gästefanblock: Samuel Wendel und Paul Kaletsch hatten den Ausgleich zum 9:9 hergestellt. Dieses hitzige Duell sollte nun gleich in mehrerer Hinsicht zur Reifeprüfung für die junge Konstanzer Mannschaft werden, die neben des Ausfalls von Tom Wolf auch noch den von Fabian Maier-Hasselmann kompensieren musste. Der zuletzt starke Rechtsaußen hatte sich am Dienstag im Training eine Knöchelverletzung zugezogen und wurde zwischenzeitlich bereits erfolgreich operiert.

Die HSG Konstanz hatte nach der ersten Führung kurz vor der Halbzeit mit dem 13:13-Ausgleich quasi mit der Pausensirene noch einen Nackenschlag zu verdauen. HSG-Trainer Daniel Eblen: „Das war eine nicht so einfache Situation in der Kabine. Wir haben uns aber gesagt, dass wir ruhig bleiben müssen.“ Und das gelang. Nach den vielen Fehlwürfen vor der Pause wurde die Effektivität deutlich besser – und es kam die Zeit von Simon Tölke. Freie Würfe vom Kreis – gehalten. Verdeckte Abschlüsse aus dem Rückraum – abgewehrt. Die Abschlüsse von Außen: immer öfter Beute des 26-Jährigen. So konnte Konstanz von Beginn des zweiten Durchgangs an immer vorlegen und sich auf 20:16 absetzen. Weil da auch noch Maximilian Wolf war, der ebenfalls einen Siebenmeter von der Linie kratzte. Und weil Fabian Schlaich eiskalt zuschlug.

Eine Vorentscheidung? Von wegen. Nicht in diesem Spiel. Neuhausen spielte weiter am Limit und nutzte nun eine schwache Phase der HSG zum Anschluss: 21:22. Wenig später war jedoch alles entschieden: für Konstanz, zum zehnten Mal hintereinander. An einem Tag, dem es nicht so recht laufen wollte und der Gegner eine seiner besten Saisonleistungen abrufen konnte. Weil, so Eblen, „wir das Spiel etwas beruhigen konnten und das totale Chaos vermieden haben.“ Für den 44-Jährigen war dabei vor allem eins entscheidend: „Dass wir die Qualität der Würfe von Neuhausen reduzieren konnten und so Simon in das Spiel gebracht haben. Er hatte dann ganz wichtige Situationen für uns.“ Vor der nächsten schweren Aufgabe am Samstag in Oppenweiler freute sich der Konstanzer Trainer über „die Qualität der Jungs, auch solche Spiele gewinnen zu können.“

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke (Tor); Stotz, Schlaich (5/1), Portmann (1), T. Wolf, Wiederstein (5), Kaletsch (8/1), Krüger (1), Braun (3), Jud (4), Keupp, Wendel (1). – Z: 650.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein