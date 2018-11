von Autorenzeile

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FC Waldkirch

4:2 (2:1)

Die Gastgeber begannen kombinationssicher, schon nach zwei Minuten mussten die Gäste einen Abschluss von Nedzad Plavci auf der Linie retten. In der 10. Minute die frühe Führung für die Hegauer durch Silvio Battaglia. Waldkirch ließ sich aber nicht entmutigen. Der ewige Unruheherd Sandro Rautenberg passte zur Mitte und dort spitzelte Stephan Disch den Ball zum schnellen Ausgleich ins Tor (13.). Rielasingen konnte in der Folge im Defensivverhalten nicht immer überzeugen, während die Gäste immer wieder Nadelstiche setzten. Aber auch die Platzherren hatten Chancen. Nach 37 Minuten die erneute Führung für den Tabellenzweiten: Perfekter Steilpass von Nedzad Plavci auf Nico Kunze, der mit einer tollen Ballannahme und einem platzierten Abschluss aus 16 Metern zum 2:1 erfolgreich war.

Nach dem Seitenwechsel beschäftigte Sandro Rautenberg mal wieder die Defensive des 1. FC. Sein Abschluss ging aber am langen Pfosten vorbei. Danach kamen die Gastgeber zu guten Abschlusschancen. Silvio Battaglia und Nedzad Plavci scheiterten aber. In dieser Phase kam es zum Ausgleichstreffer. Rielasingen ließ die Gäse agieren, bis Sandro Rautenberg im Strafraum gefoult wurde. Arek Patyk, der den verletzten Dennis Klose vertrat, ahnte zwar die Ecke, doch der Strafstoß von Kristian Disch war zu platziert (58.). Die Gastgeber taten sich in der Folge schwer, die gut stehende Defensive der Gäste zu überwinden. Dennoch nahm der Druck von Minute zu Minute zu. Nach 78 Minuten scheiterte Tobias Bertsch mit einem Kopfball an der Latte, ebenso wie Danny Berger, dessen Kopfball nach 82 Minuten zu unplatziert war. In der 86. Minute war es dann soweit: Nach einem Fehler im Aufbauspiel landete der Ball bei Christoph Matt, der mit einem leicht abgefälschten Schuss ins lange Eck erfolgreich war. Der Widerstand der Gäste war nun erloschen. In der 89. Minute machte Silvio Battaglia mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze den Sack zu.

Rielasingens Trainer Michael Schilling war nicht restlos zufrieden: "Meine Mannschaft hat oft zu unsauber gespielt, was aber auch am guten Gegner lag. Letzlich haben wir aber verdient gewonnen. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor); Bertsch, Almeida, Kunze (84. Rasmus), Plavci, Mauersberger, Berger, Matt, Kunz (90. Hoxha), Körner (80. Stark), Battaglia (90. Fiore Tapia). – Tore: 1:0 (10.) Battaglia, 1:1 (13.) Disch, 2:1 (37.) Kunze, 2:2 (58./FE) Disch, 3:2 (86.) Matt, 4:2 (89.) Battaglia. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 450.

