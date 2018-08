von SK

Thaiboxen: Er kam, kämpfte und siegte – Sebastian Harms-Mendez vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen trat nach langer Zeit wieder in Asien an und überzeugte vor allem durch seinen offensiven Kampfstil und einem Comeback nach Niederschlag in der ersten Runde. Der 30-Jährige stieg auf der Gala „WLF China“ in Chengdu in den Boxring. Dies ist eine der größten TV-Kampf-Serien in Asien, die live übertragen wird. „Ich war mir bewusst, dass ich vor einem Millionenpublikum kämpfe“, sagte Harms-Mendez. „Deshalb wollte ich unbedingt gewinnen.“

Gegner Jiao Fukai kam aus China, ist in Sachen Thaiboxen viel herumgekommen und hat gegen starke internationale Gegner gekämpft. Doch der Überlinger legte sich eine Taktik zurecht, die am Ende erfolgreich sein sollte. „Ich habe mir gesagt, dass ich aggressiv nach vorn gehen und ihn wenn möglich schnell hart treffen muss“, sagt Harms-Mendez. „Allerdings wusste ich, dass dies bei einem Linksausleger durchaus die Gefahr birgt, dass man hart getroffen werden kann.“ Dies passierte in Runde eins. Der Treffer war so hart, dass der Überlinger zu Boden ging und angezählt wurde. Dennoch ließ er sich nichts anmerken, ging weiter aggressiv nach vorn.

In der zweiten Runde bereits begann der Chinese sehr viel zu klammern. Dies führte zum Punktabzug nach vier Verwarnungen. Damit war das Duell wieder ausgeglichen. Allerdings erwischte Jiao Fukai den Überlinger bei einem Clinch mit einem Kopfstoß, der eine große Platzwunde nach sich zog. „Ich habe gemerkt, dass ich blutete, habe meinen Gegner aber trotzdem angegrinst und bin weiter unbeirrt nach vorn gegangen“, sagt Harms-Mendez. „Damit habe ich ihn gebrochen.“ In der dritten Runde war Jiao Fukai dann chancenlos. der 30-Jährige vom Bodensee gewann am Ende klar nach Punkten und überzeugte auf einer der größten asiatischen Bühnen. „Das war ein unglaublicher Kampf, der sehr schwer war, aber durchaus Spaß gemacht hat“, resümierte Harms-Mendez, der mit acht Stichen genäht werden musste.

„Es war eine tolle Erfahrung, auf diese Art und Weise gewinnen zu können“, lautete sein Fazit. Dass die Gala live vor einem TV-Millionenpublikum übertragen wurde und sein Kampfstil bei den Fans ankam, bekam Sebastian Harms-Mendez unmittelbar danach zu spüren. „Als wir Essen gingen, wurde ich mehrfach erkannt und gefragt, ob man mit mir Fotos machen kann.“ Nach diesem spektakulären und erfolgreichen Kampf ist er sicher, nicht zum letzten Mal in China gekämpft zu haben. (mag)

