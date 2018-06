Radsport vor 4 Stunden

Halbzeit auf der Radrennbahn

Mit dem vierten Renntag am Donnerstag um 18.30 Uhr auf der Radrennbahn in Singen ist Halbzeit im WD-Dittus Bahn-Cup. Für die Bahnfahrer geht es mit diesen Rennen in die heiße Phase der Vorbereitungen auf die Baden-Württembergischen und die Deutschen Bahnmeisterschaften Anfang Juli. Auch diese Meisterschaften werden in Oberhausen und in Dudenhofen auf offenen Betonbahnen durchgeführt