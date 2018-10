von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TVS Baden-Baden (Donnerstag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Kaum ist der emotionale Höhepunkt mit dem 32:29-Heimsieg gegen Dansenberg ein wenig verarbeitet, steht der HSG schon das nächste Heimspiel bevor. Konstanz bietet sich im Südbaden-Derby gegen Baden-Baden dabei sogar die Chance, mit einem Erfolg die Tabellenführung zu übernehmen.

Schöne Aussichten für die Konstanzer, doch der Spielplan ist anspruchsvoll. Am vergangenen Samstag das Topspiel gegen Dansenberg, am Donnerstag gegen Baden-Baden und am Samstag zum Abschluss der Englischen Woche bei dann ausgeruhten Rhein-Neckar Löwen. „Wir werden eine Mischung aus Regeneration und Vorbereitung finden müssen“, hatte Kapitän Tom Wolf nach Teil eins des Mammutprogramms gesagt. „Wir kennen das ja noch aus der 2. Bundesliga mit den Doppelspieltagen.“ Trainer Daniel Eblen schränkt allerdings ein: „Da war es zumindest am Freitag und Sonntag.“ Die Ansetzung des ersten, vorgezogenen Rückrundenspiels hält er trotz großer Terminprobleme für unglücklich.

Baden-Baden wird von Woche zu Woche stärker, das musste am Wochenende selbst Spitzenreiter Heilbronn erfahren. Nur mit größter Mühe konnte der Primus den Sieg und damit die Tabellenführung retten. Nun hat Konstanz die Chance, mit einem Heimsieg Heilbronn an der Spitze abzulösen. Daniel Eblen warnt jedoch vor der Aufgabe und fordert höchste Konzentration. „Baden-Baden hat in Heilbronn ein richtig gutes Spiel gemacht. Das sollte Warnung genug sein“, fordert der 44-Jährige. Baden-Baden überzeugte beim Tabellenersten mit sehr beweglichem Angriffs- und Abwehrspiel. Gerade mit der offensiven, mannbezogenen Deckung hatten die Württemberger Probleme.

Was die Aufgabe noch schwer macht: „Es gibt nicht viele solche Spiele. Das wird nicht einfach“, so Eblen. Deshalb hofft er auf eine gute Abwehrleistung seiner Mannschaft, die in dieser Woche mit sehr dezimiertem Aufgebot trainieren musste. Einige Spieler sind angeschlagen oder erkältet. „Ich hoffe“, sagt der 44-jährige, „dass es auf den Feiertag reicht.“

An Motivation fehlt es in den Reihen des Tabellenzweiten dennoch nicht. „Die Freude über den Sieg am Wochenende war natürlich riesig“, blickt der HSG-Coach zurück. Zeit zum Genießen bleibt für Daniel Eblen und sein Team aber nicht, zumal der HSG-Trainer mit einem Lächeln verrät: „Als Trainer stellt man die Emotionen hinten an. Man hat kein Erlebnis vor sich, sondern eine Aufgabe zu erfüllen. Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto weniger ist das Hirn dabei.“

An der tollen Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen hat er jedoch seine Freude, ebenso wie ein zufriedener und hungriger Tom Wolf. Der versucht sich in einer Erklärung für die wiedergewonnene Stabilität. „Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart macht uns stark“, sagt der 24-jährige Rückraumspieler.

