Handball, 3. Liga

HSG Konstanz

TVS Baden-Baden

26:24 (13:10)

Vier Minuten vor Schluss ist es geschafft. Fabian Schlaich erzielt mit seinem dritten Treffer das 26:22 für die HSG Konstanz und stellt die Weichen damit endgültig auf Sieg. Könnte man imaginäre Felsbrocken hören, wenn sie von Herzen fallen, es hätte einen fetten Knall gegeben in der Schänzlehalle. Denn aus dem vermeintlichen Allerheiligen-Spaziergang, von dem ein HSG-Fan unmittelbar vor Beginn lachend gesprochen hatte, ist gegen das Liga-Schlusslicht aus Baden-Baden tatsächlich ein Kampf auf Biegen und Brechen geworden, bei dem der Tabellenzweite vom Bodensee nach dreiviertel der Spielzeit keineswegs wie der spätere Sieger ausgesehen hatte. Dazu passen auch die letzten zwei Minuten. Zwei Ballverluste der Gastgeber, zwei Tore der Baden-Badener, Endstand 26:24. Aber, bitteschön, auch der magere Sieg hat die HSG Konstanz an die Spitze der 3. Liga gehievt.

Daniel Eblen hatte gewarnt. Der TVS 1907 Baden-Baden, den man im September in dessen Halle mit 30:23 besiegt hatte, sei wesentlich stärker, kompakter geworden im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen. Als Beleg konnte der HSG-Trainer auch den Auftritt der Baden-Badener am vergangenen Samstag beim Tabellenführer Heilbronn-Horkheim anführen. Dort hatte der Tabellenletzte zur Halbzeit nur 18:19 zurückgelegen und am Ende nach großem Kampf mit 32:36 verloren. Und dann musste die HSG auch noch auf ihren besten Torschützen verzichten. Paul Kaletsch (82 Tore in zehn Spielen) konnte wegen einer Erkältung nicht ins Trikot schlüpfen, womit rein rechnerisch den Konstanzern schon mal acht Tore fehlten.

So sind denn vor 1100 Zuschauern 42 Minuten gespielt und von der Anzeigetafel grüßt ein für die Gastgeber hässliches 18:19. Zwei Minuten später ist es ein 19:20 und weitere drei Minuten später ein 20:21. Die Zeichen stehen auf Alarm bei der HSG, die stark begonnen und konsequent aus einem schnellen 3:3 nach fünf Minuten einen vermeintlich beruhigenden 9:4-Vorsprung (15.) gemacht hatte.

Wobei man diesen Zwischenstand auch schon als Alarmsignal hätte sehen können, dass das Wiesle an diesem Nachmittag nicht frühzeitig gemäht sein würde. Neun Tore in 16 Minuten, nur neun Tore, das deutete auf klare Probleme im Angriffsspiel hin, die nur deshalb nicht ins Gewicht fielen, weil der Abwehrblock gut stand und zudem Torhüter Simon Tölke mehrfach Beine oder Arme an den Ball brachte.

Als die Baden-Badener dann immer offensiver deckten, bekam der HSG-Rückraum weitere Schwierigkeiten. Prompt gingen die zweiten 15 Minuten mit 6:4 an die Gäste, die Konstanzer Führung war so bis zur Pause auf drei Tore geschrumpft (13:10).

Das Publikum bleibt gut gelaunt, kaum einer verschwendet einen Gedanken daran, dass die Partie kippen könnte. Doch es kommt – wie schon beschrieben – anders. Erst zehn Minuten vor dem Ende schlägt das Pendel zugunsten der HSG Konstanz aus. Nachdem Tom Wolf zweimal per Strafwurf gescheitert ist, verwandelt Fabian Schlaich zweimal von der Siebenmeterlinie. Der Jungspund Jerome Portmann stellt mit seinem Treffer zum 23:21 erstmals wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her, der dank starker Paraden des eingewechselten Maximilian Wolf auch nach 60 Minuten Bestand hat.

HSG Konstanz: Tölke, Wolf, Hermann – Stotz, Schlaich (3/2), Wolf (4/3), Wiederstein (4), Krüger (3), Maier-Hasselmann (1), Jud (4), Keupp (5), Wendel (1), S. Löffler, Portmann (1). – Z: 1100.

