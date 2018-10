Handball, 3. Liga

HSG Konstanz

TSG Hassloch

32:22 (16:8)

Handball zieht in Konstanz auch in der 3. Liga. 900 Fans wollten die HSG-Handballer am frühen Sonntagabend in der Schänzlehalle gegen die TSG Hassloch sehen. Und sie wollten natürlich auch einen Sieg und den nächsten Schritt Richtung Tabellenspitze bejubeln. Vom Anhang gewünscht – von den Spielern erledigt. Das Team von Trainer Daniel Eblen fertigte den Gegner aus der Pfalz souverän mit 32:22 ab. Da Spitzenreiter Heilbronn-Horkheim, das Wochenende davor von der HSG in eigener Halle mit 34:25 geradezu gedemütigt, in Saarlouis einen Punkt abgab, liegen die Konstanzer auf Rang zwei jetzt nur noch einen Zähler zurück.

Der Beginn war noch zäh. Nach vier Minuten führten die Gäste mit 2:1, bis zum Stand von 4:3 für die HSG nach neun Minuten blieben die Pfälzer auf Augenhöhe. Dann aber wurde der Konstanzer Abwehrblock immer besser, und was noch hindurch kam, parierte Torhüter Simon Tölke eindrucksvoll. Mit einem 7:0-Lauf machte die HSG aus einer knappen eine hohe Führung (11:3), beim Zwischenstand von 15:6 und Ballbesitz der Gelb-Blauen kündigte sich gar ein Zehn-Tore-Vorsprung an. So weit sollte es vorerst aber noch nicht kommen, zwei ungenaue Abspiele, zwei Ballverluste, zwei Gegentore zum 15:8. Der starke Rechtsaußen Fabian Maier-Hasselmann besorgte mit seinem vierten Treffer den 16:8-Pausenstand und schloss damit auch zu den anderen Vierfach-Torschützen im Dress der HSG, Tom Wolf und Paul Kaletsch, auf.

Als beide Teams wieder aufs Parkett kamen, war die Frage auf den Rängen nur noch, wie hoch denn der Konstanzer Erfolg ausfallen würde. Es dauerte gerade mal drei Minuten, da waren es zehn Tore Differenz. Tom Wolf, zweimal Fabian Wiederstein erhöhten auf 19:9 und der für Schlaich gekommene Wendel setzte noch einen drauf. Danach kam es allerdings kurzzeitig zu einem Bruch im Spiel der Gastgeber, wohl auch den vielen Wechseln geschuldet. So verbuchten die Hasslocher drei Treffer hintereinander und vier Minuten nach dem Elf-Tore-Vorsprung für die HSG stand es nur noch 22:15 – oder aber 7:6 für die Gäste in Abschnitt zwei.

Zurück zur großen Linie der ersten Hälfte fanden die Eblen-Schützlinge nicht mehr. Es ergab sich ein bisweilen vogelwilder Schlagabtausch, der es den Gästen ermöglichte, gut mitzuhalten und glimpflicher davonzukommen, als es zwischendurch den Anschein hatte. Eine gelegentliche Löchrigkeit im Abwehrverbund gab HSG-Keeper Tölke die Gelegenheit, mehrfach sein Können unter Beweis zu stellen. Er kam, bis er den Kasten für Maximilian Wolf freimachte (51.), auf 17 Paraden. In den Schlussminuten schickte Trainer Eblen auch noch die Nachwuchskräfte Jerome Portmann und Samuel Löffler ins Gefecht. Letzterer traf denn auch kurz nach seiner Einwechslung in der 54. Minute zum 29:20. Und am Ende waren es mit 32:22 exakt zehn Tore Differenz.

„Geile Sache, wir haben den Schwung vom Sieg in Horkheim mitgenommen und von Anfang an nichts anbrennen lassen“, freute sich Samuel Wendel, der die letzten drei Konstanzer Tore erzielt hatte – darunter auch Treffer Nummer 30, der den jungen Österreicher nach der internen Mannschaftsabsprache eine Runde kosten wird. „Ab 30 muss man bezahlen“, sagte Wendel grinsend, „eine Kiste Kaltgetränke.“ Mineralwasser wird’s nicht sein, sondern die Variante „Wasser mit Kräutern, in dem Falle mit Hopfen und Malz“. Wendel wird gerne zahlen und sich auch ein Fläschchen genehmigen. Am besten am späten Samstagabend nächster Woche in der Schänzlehalle – nach hoffentlich einem Sieg gegen den Tabellendritten aus Kaiserslautern-Dansenberg.

HSG Konstanz: Tölke, M. Wolf (Tor); Stotz, Schlaich (1), T. Wolf (8), Wiederstein (4), Kaletsch (4/4), Krüger (1), Maier-Hasselmann (4), Braun (2), Jud (1), Keupp (2), Wendel (4), S. Löffler (1), Portmann. – Z: 900.

