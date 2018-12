von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

HC Oppenweiler/B.

HSG Konstanz

21:29 (10:16)

In den letzten acht Spielen kam Oppenweiler/Backnang stets auf mindestens 30 erzielte Tore. Doch gegen die Mannschaft vom Bodensee war die zuvor drittbeste Offensive der Liga, etwas ersatzgeschwächt, weit davon entfernt. Zu abgeklärt, souverän und fokussiert wirkten die Konstanzer, die im Angriff bis auf ein paar vergebene Abschlüsse von Außen zumeist sehr ruhig und überlegt erfolgreich zum Abschluss kamen. Wieder war dabei vor allem Fabian Wiederstein trotz meist dreifacher Bewachung und harter Zweikämpfe fair kaum zu stoppen. Dazu verschärften die Gäste immer wieder geschickt das Tempo, um über 5:2 nach 20 Minuten bereits mit 12:5 in Front zu gehen.

Joschua Braun besorgte von Rechtsaußen die 21:13-Führung nach etwas mehr als 36 Spielminuten für seine Farben. Den Acht-Tore-Abstand konnten die Württemberger bis zum Schluss nicht mehr verkürzen. Trotz hohen Tempos suchte Konstanz dabei auch in der zweiten Hälfte kaum das Risiko, sondern fand stets die klare Abschlussmöglichkeit. Und diese ließen sich nun Samuel Wendel, Felix Krüger und Joschua Braun nicht nehmen, sodass sich Daniel Eblen erneut über eine starke Mannschaftsleistung freuen durfte: „Wir haben sehr gut gedeckt und sehr wenige Fehler gemacht. So wird es für jeden Gegner schwer.“ Und auch Gästetrainer Matthias Heineke war voll des Lobes über die Leistung der HSG Konstanz: „Man muss schon eingestehen, dass wir gegen eine überragende Mannschaft gespielt haben“, sagte er.

„In Neuhausen haben zu Beginn vielleicht ein paar Prozent gefehlt“, erklärte HSG-Coach Eblen die bemerkenswerte Konzentration seiner Schützlinge von der ersten Sekunde an. „Das lief ja nicht bewusst ab, aber die Jungs haben gemerkt, wie wichtig und mitentscheidend der Start dafür ist, was sich für ein Spiel entwickelt.“ In Oppenweiler war es eines, das die HSG klar beherrschte. Maximilian Wolf, eingewechselt für die letzten sieben Minuten, musste in dieser Zeit dank toller Paraden keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

Der Lohn für die Siegesserie von elf Partien: Die Herbst- beziehungsweise Hinrunden-Meisterschaft, die Konstanz nicht mehr zu nehmen ist. „Das ist schön“, freute sich Tim Jud. „das nehmen wir sehr gerne mit.“ Sein Trainer gibt hingegen nichts auf die inoffizielle Herbstmeisterschaft. „Das ist ja nichts wert“, zuckte er mit den Schultern und meinte: „Wenn wir konzentriert spielen und wenige Fehler machen, passt es. Nach unserem schweren Saisonstart war diese Serie sehr wichtig.“

HSG: M. Wolf, Tölke (Tor); Stotz, Schlaich (2), Portmann, T. Wolf, Wiederstein (3), Kaletsch (8/5), Krüger (4), Braun (3), Jud (7), Keupp, Wendel (2).