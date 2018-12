von Autorenzeile

Handball, 3. Liga: HCOppenweiler/Backnang – HSG Konstanz (heute, 20 Uhr, Gemeindehalle Oppenweiler). – Vor dem Aufeinandertreffen mit dem HC Oppenweiler/Backnang werden bei der HSG Konstanz Erinnerungen wach. An das Spieljahr 2015/16, als sich die HSG den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert hatte. Ein Höhepunkt auf dem Weg dorthin war der hart erkämpfte 24:23-Sieg in Backnang.

Auch bei Daniel Eblen ist dieses Spiel im Gedächtnis hängen geblieben. „Natürlich nicht die Details“, sagt er, „aber die Umstände. Das war sehr emotional.“ Vieles deutet auf eine Wiederholung hin. Dafür garantiert die hitzige Atmosphäre in Oppenweiler, aber auch die Entwicklung des Gegners in den vergangenen Wochen. Nach misslungenem Saisonstart (0:10 Punkte) hat sich die Mannschaft von Matthias Heineke mit inzwischen neun Zählern zurückgemeldet.

Bei den Württembergern fand vor der Saison ein Umbruch statt. Inzwischen scheint sich die Mannschaft gefunden zu haben. Zumal mit Jonathan Fischer per Zweitspielrecht vom Erstligisten SG BBM Bietigheim vor wenigen Wochen eine hochkarätige Nachverpflichtung für den Kreis gelungen ist. Dementsprechend spricht Daniel Eblen von einer „guten, sehr erfahrenen Mannschaft“, die mit Marcel Lenz – neu hinzugekommen vom Vizemeister TSB Heilbronn-Horkheim – den aktuell besten Torschützen (108 Treffer) der Liga in ihren Reihen hat, dazu mit Kevin Wolf und Evgeni Prasolov „Topleute“, so Eblen.

Gleiches gilt jedoch für seine Mannschaft, die inzwischen den zehnten Sieg in Folge errungen hat. Dank eines starken Zusammenhalts, einer guten Abwehr und daraus gewachsenem Selbstvertrauen konnte zuletzt auch ein sehr kompliziertes Spiel in Neuhausen/Filder gewonnen werden. Eblen: „Der Ehrgeiz war immer vorhanden. Wie die Jungs nun aber diesen mit Nachdruck verfolgen, hängt sicher auch mit dem tollen Teamgeist zusammen.“ Wichtiges Element dabei ist die wiedergewonnene Stabilität in der Deckung und auf der Torwartposition.

Gegen Oppenweiler wird gerade hier wieder der Schlüssel liegen. Die Gastgeber verfügen über die drittbeste Offensivreihe der Liga. „Im Rückzug“, sagt Eblen, „dürfen wir deshalb keine Zeit verlieren und müssen sehr beweglich spielen.“ Darüber hinaus muss sich seine Mannschaft etwas gegen die variable Deckung des HC einfallen lassen. Verzichten muss Konstanz auf Fabian Maier-Hasselmann, der nach seiner gut verlaufenen Operation am Knöchel die gute Nachricht bekam, dass die Verletzungen doch nicht so kompliziert wie befürchtet sind. Ein Wiedereinstieg in das Training im Januar scheint möglich. Zudem ist Benjamin Schweda nach seinem Kreuzbandriss wieder in erste Trainingseinheiten eingestiegen und Tom Wolf kann vielleicht schon in Oppenweiler wieder mitwirken. (joa)