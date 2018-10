von SK

Handball, Oberliga

HSG Konstanz II

TuS Steißlingen

31:28 (12:13)

Wenn die Emotionen hochkochen, es richtig zur Sache geht, es keinen mehr auf den Sitzen hält: Dann ist Derbyzeit. Der erste Vergleich zwischen der HSG und Steißlingen hat alles geboten, was ein Lokalduell ausmacht. Eine volle Halle, gute Stimmung und „viel Feuer“, so HSG-Trainer Matthias Stocker nach einem hitzigen Schlagabtausch – und einer nicht mehr für möglich gehaltenen Wende. Nach einem Sechs-Tore-Rückstand drehte Konstanz die Partie in den letzten zwölf Minuten und blieb auch im sechsten Spiel ungeschlagen.

18:24 lag die Drittliga-Reserve gegen bärenstarke Gäste zurück, die im zehnfachen Torschützen Maurice Wildöer und Torhüter Leon Sieck ihre überragenden Kräfte hatten. Zwölf Minuten vor Schluss rechnete keiner mehr mit den HSG-Talenten, bis ein Kempa-Versuch der Gäste im Aus landete und die HSG nun erst richtig loslegte. Alles war wieder offen, als Jerome Portmann das 23:24 besorgte. Sechs Minuten vor Schluss traf Joel Mauch zum ersten Ausgleich seit dem 13:13, krönte die Aufholjagd mit dem 27:26 (57.). Wie im Rausch erhöhte Konstanz mit gnadenlosem Tempo auf 29:26 und feierte kurz darauf einen nicht mehr für möglich gehaltenen Derbysieg.

Neben der Unbekümmertheit und großartigem Kampfgeist hatte Stocker mit dem Schachzug, Maurice Wildöer in Manndeckung zu nehmen, durchschlagenden Erfolg. Zudem wusste die Drittliga-Reserve den Platz, der sich durch die Manndeckung für Samuel Löffler ergeben hatte – im Gegensatz zur ersten Halbzeit –, besser zu nutzen. Stocker: „Wir hatten ein paar Körner mehr. Kommen wir aber nicht in diesen Lauf, verlieren wir. Steißlingen war echt gut.“

Lange war der TuS obenauf, der Start den Gastgebern mächtig missglückt. Für Stocker „eindeutig den Nerven geschuldet.“ Und vielleicht auch etwas überrascht von der Galligkeit und Entschlossenheit der Steißlinger, die ungewohnte HSG-Schwächen gnadenlos bestraften. Stocker: „Gegen Leon Sieck haben wir viel zu viel verworfen. Was der die ersten 40 Minuten gehalten hat, war eine Hausnummer. Was dann passiert ist, ist schwer zu erklären. Wir haben vier, fünf gute Aktionen in Serie, kommen plötzlich ins Spiel und werden immer mutiger.“ Mit dem Ausgleich sei das Momentum vom fast schon sicheren Sieger TuS Steißlingen auf seine Mannschaft gesprungen, erklärt der HSG-Coach.

„Wir haben uns leider selbst um den verdienten Lohn gebracht. Konstanz war schon so gut wie geschlagen. Die Niederlage ist sehr bitter, vor allem, weil wir 47 Minuten lang unsere beste Saisonleistung abgerufen haben“, urteilte TuS-Trainer Jonathan Stich. (joa, mw)

HSG Konstanz II: Herrmann, Ebert (beide Tor); Mauch (5/1), Mittendorf, Portmann (6), Oßwald (1), Dahm, Mack (1), Volz (8/3), Löffler (3), Michelberger, Storz (3/3), Both (1), Hadlich (4). TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (beide Tor); Biedermann, Euchner, Klotz, Lindner (3), F. Maier, Stefan Maier, Lennart Sieck (1), Rothkirch (3), Storz (4), Ströhle (6/3), Wangler (1), Wildöer (10/3). – Z: 550.

